春節及228連假台東交通強化接駁 39條公車路線打造無縫轉乘

春節及二二八連假交通部強化接駁運輸，便利遊客及返鄉民眾進入台東地區。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

春節連假及二二八連假，為便利遊客及返鄉民眾進入台東地區，交通部協調相關運輸業者強化接駁運輸，建構無縫轉乘網絡，往返台東與花蓮間共有六條公路客運路線服務，台東縣內另有二十九條公路客運及四條市區公車路線，便利民眾前往各大景點。

台東監理站指出，從高雄、屏東或花蓮方向進入台東，可利用台鐵、公路客運進行無縫轉乘。往返台東與花蓮間有六條公路客運路線服務，包括（１１４５）花蓮火車站-成功、（８１０１）台東—靜浦、（８１０２）台東—靜浦（經中華大橋）、（８１０５）成功—靜浦、（８１１９）台東—成功—花蓮新站、（８１８１）玉里—寧埔—成功。

台東縣內有二十九條公路客運路線及四條市區公車路線（１０１）台東火車站─台東火車站、（２０１）台東火車站─富岡漁港、（２０２）台東火車站─台東轉運站、（２０３）台東火車站─台東轉運站，方便民眾前往各大景點。

台東監理站表示，連假前後將加強督導客運業者，落實車輛設備檢查、場站與車廂清潔消毒作業，確保旅客搭乘安全與舒適。

交通部提醒，連假期間道路壅塞風險高，建議民眾提早規劃行程、避開尖峰時段，並多加利用大眾運輸。相關公路客運及市區公車資訊，可透過「ｉＢｕｓ公路客運」網站或ＡＰＰ查詢，以利行程安排更加順暢。