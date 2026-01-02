春節及228連假國道交通疏導措施出爐

記者李佩玲／臺北報導

今年春節連假為2月14日至22日，和平紀念日連假則為2月27日至3月1日，交通部高公局今（2）日表示，由於2個連假僅相隔4天，為審慎因應，該局以長假期規模擬定包括初一至初六0至5時暫停收費、匝道封閉及高乘載管制等國道交通疏導措施；高公局也預估國道南向交通最大量為初二，北向則為初四，其中初三至初四部分路段恐壅塞至凌晨。

高公局研判春節交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量，預估達69百萬延車公里（mvk），約平日的1.5倍；北向集中在初三至初五，初四出現最大量，預估達75mvk，約平日的1.6倍。另預估和平紀念日連假主要為旅遊旅次，交通量為107至115 mvk，其中首日南向可達62mvk，為平日的1.3倍。

高公局表示，春節連假南向需求較分散，北向需求則集中於初三至初五，尤其初三至初四部分路段如國1、國3北向新竹、苗栗路段及國5北向宜蘭路段有可能壅塞至凌晨，甚至有跨夜車流至隔日凌晨，另和平紀念日連假適逢春季，各地均會出現旅遊人潮及車潮，尖峰時段國道瓶頸路段的交通需求大於可服務容量，發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地。

為維持假期間合理服務水準，高公局透過大數據及AI模型分析國道易壅塞時段路段，並規劃春節及和平紀念日連假交通疏導措施。其中，春節連假部分，2月17日至19日，每日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；2月19日至21日，每日10至18時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口，12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

2月19日及20日，每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道入口匝道實施高乘載管制；2月18日至21日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道實施高乘載管制，結束時間視交通狀況機動調整。

高公局表示，2月14日至22日，國道採單一費率，其中，2月17日至22日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；2月17日至22日，每日0至5時暫停收費。

另外，和平紀念日連假部分，2月27日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；2月28日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口；2月28日至3月1日，每日12至21時，封閉國1虎尾、埔鹽系統、國3西濱北向入口。

2月28日至3月1日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道實施高乘載管制，結束時間將視交通狀況機動調整。至於收費措施，2月27日至3月1日採單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；2月27日至3月1日，每日0至5時暫停收費。

春節連續假期國道交通疏導措施一覽表。 （高公局提供）

和平紀念日連假國道交通疏導措施一覽表。 （高公局提供）