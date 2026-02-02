春節及228連假海運疏運啟動 航港局籲留意航班資訊遵守行動電源規定

疏運期間旅客登船情形。（圖：航港局提供）

一一五年春節及二二八和平紀念日連續假期即將展開，為協助民眾返鄉與出遊順利，交通部航港局（下稱航港局）將自二月十三日起至三月二日止，啟動為期十八天海運疏運計畫，投入十二條航線、共計開航二千四百四十四航次，可提供約五十五萬六千人次運能，全力因應連假旅運需求。

航港局指出，此次疏運涵蓋臺灣本島與離島間八條航線，及金馬小三通四條航線。其中，馬祖航線將於二月十三日及二月二十二日加開雙航班，由「新臺馬輪」及「臺馬之星」同步提供基隆至馬祖往返服務，請有需求旅客多加利用。

航港局提醒，配合客船登船實名制上路，旅客搭船時務必攜帶身分證件，以利查驗並維持登船秩序；另請於出發前留意天候狀況與航班動態，確保行程順遂。針對攜帶鋰電池或行動電源，航港局呼籲，選用經檢驗合格產品，並應隨身攜帶、置於視線可及處，不得託運或放置於行李箱中，以確保航行安全。

另，搭乘金馬小三通返臺旅客，因臺金空運航班剩餘座位有限，建議事先訂妥銜接機位後再行搭船，並務必檢查行李內容，嚴禁攜帶肉品入境，以免影響自身權益。針對東琉線旅客人潮眾多情形，航港局建議優先出示健保卡，以加快身分核對效率。

航港局表示，若連假期間因天候不佳或其他不可抗力因素影響船班開航，已要求航商透過營業處、候船室公告，並以網路與廣播等方式即時對外發布資訊。另自二月十二日起至三月二日止，每日下午二時將於航港局官網「春節及二二八連假海運疏運資訊專區」公布當日及次日航班開停航情形，並視東港至小琉球航線需求，協調業者機動加開船班，降低候船時間。

航港局呼籲民眾，出發前多加利用官網疏運專區查詢最新船班資訊，預先規劃行程，共同營造安全、便捷的連假海運環境。