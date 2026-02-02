春節及228連假海運疏運2/13啟動 提供55.6萬人次運能

記者李佩玲／臺北報導

春節及228連假將至，為協助民眾順利返鄉及出遊，交通部航港局今（2）日宣布，將於2月13日至3月2日啟動為期18天的海運疏運計畫，總計將投入12條航線、開航2444航次，提供55.6萬人次的運能。航港局提醒，因應客船登船實名制上路，旅客務必攜帶身分證件以利查驗，並於搭船前留意天候狀況及航班資訊，同時注意行動電源正確攜帶使用方式，以確保行程安全順遂。

針對此次連假旅運需求，航港局規劃臺灣本島與離島間共8條航線及金馬小三通4條航線。欲搭乘小三通航線返臺的旅客，由於臺金空運航班剩餘座位有限，建議預先訂妥接續機位再行搭船；同時檢查行李，嚴禁攜帶肉品入境。此外，為確保海運旅客及船舶安全，航港局呼籲旅客攜帶鋰電池或行動電源時，應選用經檢驗合格的產品，並務必隨身攜帶，放置視線可及處，不得託運或放置行李箱。

航港局也提醒，去年8月4日起客船登船實名制正式上路，民眾搭乘時務必攜帶個人身分證件，並於登船前備妥身分證明文件，尤其是搭乘東琉線旅客，因人潮較多，建議優先出示健保卡，以加快核對速度，提升登船效率。

航港局表示，如於連假期間遇天候不佳或其他不可抗力因素而影響船班開航，已要求業者應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。航港局並自2月12日起至3月2日止，每日下午2時於官網「春節及228連假海運疏運資訊專區」公布當日及次日海運航班開停航情形；另南部東港－小琉球航線搭船人數眾多，請民眾盡量避開擁擠時段，航港局將協調業者機動加開船班，以減少乘客候船時間。

疏運期間旅客登船情形。（航港局提供）