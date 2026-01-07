春節及228連假 國5規劃匝道封閉及高乘載管制

記者李佩玲／臺北報導

交通部高公局今（7）日指出，宜花東地區向來為國旅熱門景點，預期春節及和平紀念日連假期間將有大量旅遊及返鄉車潮前往，導致尖峰時段國5可能有車輛排隊回堵狀況。為紓緩國5壅塞，高公局規劃實施尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制及匝道儀控等措施，請用路人配合行駛。

高公局根據歷年春節及和平紀念日連假大數據資料研判，國5南向尖峰期間（春節連假初一至初三、和平連假第1、2日）車流多集中於上午5時至下午5時，國5北向尖峰期間（春節初二至初五、和平連假第2、3日）車流則從上午10時湧現持續至深夜。

為紓緩國5壅塞，高公局規劃2月17日至19日，每日5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；2月27日，0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；2月28日，5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。2月18日至21日，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道實施高乘載管制；2月28日至3月1日，每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口匝道實施高乘載管制。

另外，為鼓勵民眾多搭乘公共運輸代替自行開車，連假期間多項國5大客車優先通行措施將照常實施，如石碇南向入口開放大客車通行路肩銜接爬坡道、石碇南向爬坡道限大客車通行、北向宜蘭至頭城機動開放路肩供大客車通行並實施主線儀控及頭城、宜蘭、羅東北入匝道大客車專用道等，預估搭乘大客車往返北宜較自行開車可節省30分鐘以上，用路人可多加利用。

春節及和平紀念日連假國5管制措施。（高公局提供）

搭乘大客車往返北宜較自行開車可節省30分鐘以上，用路人可多加利用。（高公局提供）