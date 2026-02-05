春節及228連假 雙鐵加開、國道客運優惠疏運旅客

春節連假自2月14日（六）至2月22日（日）共有9天，緊接著又有228和平紀念日3天連假，交通部考量兩大節日日期相鄰，且民眾返鄉走春與春季旅遊需求旺盛，進行長達18天的整體疏運規劃，首先雙鐵運能全面提升，臺鐵全線加開約500列次，東線運能增加13.3%，全線平均運能較平日提升6.6%。高鐵加開475班次，運能大幅提升14.1%，同時高鐵、臺鐵及公路局將在連假期間成立前進指揮所，協調跨運具的人流轉乘，確保車站秩序與疏散效率。

國道部分，預估春節期間最高車流量將為平日的1.5倍，其中2月18日（初二）至2月20日（初四）為車流最大宗。為維持國道主線流暢，2月17日（初一）至22日（初六）及2月27日至3月1日，每日凌晨0時至上午5時實施全線暫停收費，鼓勵用路人利用離峰時段行駛。其餘時段採單一費率（取消前20公里免費），並針對特定路段實施差別收費；2月19日及20日（初三、初四）則針對北向車流實施高乘載管制；國道5號北向高乘載則於2月18日至21日及和平紀念日期間實施。

另外，交通部在春節期間擴大國道客運與轉乘優惠，提供國道客運88條路線票價6折優惠，和平紀念日期間享85折優惠，並提供10小時內轉乘在地客運，享一段票免費。另外，國道客運搭配TPASS 2.0+中長途客運常客回饋機制，春節最高可享42折，和平紀念日最高可享6折優惠，民眾可至TPASS2.0官網登記會員享折扣。

至於出國及返國部分，桃園機場預估每天將有13.7萬至16.4萬人次入出境，建議出國民眾提早抵達機場，避免人潮影響登機行程。為利離島居民返鄉及民眾連假觀光需求，國內空運提供4,800架次、36.4萬座位；而本島離島8條及金馬小三通4條航線，海運航線規劃開行2,444航次、55.6萬座位，運能準備充足，後續民航局及航港局將再視實際狀況協調業者機動加班，並持續關注天候狀況，做好應變機制。