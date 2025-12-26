春節可領1.2萬禮金？網傳三合一補助「一步驟入帳」 各縣市說明請領規定

​2026年倒數1周，2026年2月16日是除夕，此次春節共有5天國定假日，許多民眾已開始計畫出遊或與親朋好友相聚。由於新的一年不少新措施、制度上路，近日網路也傳出「2026年春節長者綜合生活補助」的相關影片及訊息，內容宣稱政府將在2026年春節發給65歲以上長者「綜合生活補助」，包含春節慰問金、年度物價聯動補助、冬季補助等三項津貼，總金額高達12000元；影片標題更表示「完成一步驟即刻到帳」。對此，台灣事實查核中心發布調查報告說明。

廣告 廣告

調查報告顯示，網傳影片有多種版本，但內容則高度雷同，並同時在多個YouTube頻道流傳。事實查核中心指出，新北市警方近日已經對外澄清，網傳影片內容為假訊息，並未經中央或地方機關發布公告；若以關鍵字查詢各縣市政府網頁，也查無此項補助資訊，經與台北市、新北市、苗栗縣等縣市查證，均稱沒有網傳所說補助金內容。調查報告補充，部分縣市本就有設置春節禮金或春節慰問金，是行之有年的制度，但額度與發放對象不盡相同，並無統一規範。

春節禮金：各縣市政府發放金額、標準不一

​調查報告列舉，雙北方面，台北市社會局說明，春節慰問金發放對象為低收入戶，並非網傳所說65歲長者，低收入戶代表人發放2000元，其餘家庭成員每人1000元，各地政府會依照救助目的及財政狀況訂定春節禮金規定，民眾應向當地社會局洽詢，勿聽信網路假訊息。新北市則沒有發放春節禮金。桃園市社會局也指，每年資格條件與發放金額可能有調整，可到社會局官網查詢，或洽詢承辦人員確保權益。

苗栗縣方面，縣府社會局指出，春節敬老禮金是針對年滿65歲長者以及滿55歲以上原住民，且須設籍1年，每人發放1000元，以2026年春節禮金為例，須2026年1月1日前年齡符合資格，而且在2025年1月1日前設籍苗栗縣才符合資格。調查報告點出，除網傳影片資訊欄註明「數位生成」外，經AI生成影像鑑識軟體發現，影像有極高機率為AI生成；且內容未引述任何消息來源，並出現中國用語，如「視頻」、「銀發」，由於簡體字中髮、發並無區分，有此可推斷原文應為簡體，直接使用軟體轉成繁體字，以致出現錯誤。

更多風傳媒報導

