春節台東醫療服務不打烊 衛生局公告各醫療院所開診資訊

春節台東醫療服務不打烊，台東馬偕等醫院及綠島及蘭嶼鄉衛生所都提供二十四小時急診服務。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

今年春節假期共計九天，台東縣內各醫院自二月十四日至二十二日，除聖母醫院無提供急診外，其餘醫院及綠島鄉及蘭嶼鄉衛生所都提供二十四小時急診服務。

台東縣衛生局長孫國平局表示，從十四日至二十一日各醫院開放部分科別的門診服務；二十日（初四）門診服務將逐漸恢復正常，民眾可到衛生局網站首頁查詢，需看診民眾建議事先撥打各醫療機構服務電話確認後再前往就診。

衛生局表示，為確保民眾於春節期間仍能獲得妥適的醫療照護，台東縣衛生局協調縣內各級醫療療院所，積極盤點春節期間的醫療服務量能並提供鄉親服務資訊。春節期間除聖母醫院未設急診外，縣內各醫院都維持二十四小時急診服務。

基層診所方面，全縣共有七十六家診所春節期間提供不同時段的門診服務。離島地區的綠島鄉及蘭嶼鄉衛生所，春節期間也提供全日門診服務，並維持二十四小時急診量能。

縣內五家提供洗腎服務的醫院，以及陳明正內科診所、東興內科診所、東興關山診所及鈦美診所，春節期間皆正常提供洗腎服務，確保病患治療不中斷。

孫國平提醒，近期寒流來襲，呼吸道病毒傳播風險上升，民眾前往人潮密集場所時應加強個人防護，並留意身體狀況及早就醫；持有慢性病處方箋民眾，可提早領藥。