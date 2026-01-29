春節台灣Pay「馬」上省 乘車碼北中南趴趴走

農曆春節辦年貨、闔家出遊開銷大，善用行動支付為荷包把關。「台灣Pay」大手筆釋出新春優惠，在美廉社、南農電鋪、環南市場、建國商圈採購年貨有折扣福利，到指定飯店用餐或辦公室午餐團購給20%現金回饋，樂華夜市、南庄商圈品嘗小吃、還有開車加油折扣，到韓國旅遊回饋更直衝30%，年節消費「馬」上省起來。

台北捷運「TWQR乘車碼」新上線，沒帶錢包也能搭捷運。簡單三步驟「1開」先開啟手機付款APP、「2點」點選乘車碼、「3貼」貼近讀碼設備輕鬆掃碼，免帶交通卡暢遊北中南。台北捷運、新北捷運(含輕軌)、台中捷運、高雄捷運(含輕軌)及各縣市公車、渡輪等合作大眾交通運輸等都能使用，從帳戶直接扣款支付車資，一支手機暢行全台！

廣告 廣告

啟用「TWQR乘車碼」服務的金融機構，包含臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政等9家金融機構。6月底前綁定乘車碼月月抽捷運一日票，一起節能減碳有機會領捷運點，再抽最大獎999點捷運點。

過年採辦年貨少不了「台灣Pay」，到「環南市場」購買生鮮年菜，一起支持在地農家，還可去「建國商圈」感受年節氣氛，都有20%高額回饋。即日起至3月31日於全台美廉社門市，以「台灣Pay」單筆交易滿200元現折20元，單筆不累折，贈完為止。上網採購更方便，在「南農電鋪」購買各式小農商品、在地農產品，以「台灣Pay」交易不限金額享88折好康，還能獲得88元南農電鋪金幣。

在辦公室內訂購午餐免出門人擠人，台北市有150棟商辦大樓可使用作燴Line官方帳號交易，3月15日前以台灣Pay單筆交易不限金額回饋20%，每帳戶/金融卡最高送500元。目前支援台灣Pay與電支機構(全支付、一卡通、愛金卡及歐付寶)點餐、付款及送餐一次滿足。

歲末時刻到大飯店住宿、吃美食犒賞自己，使用「台灣Pay」大大加分。1月底前入住桃園尊爵天際大飯店，或於指定餐廳掃碼享用精緻懷石料理、無菜單料理等，單筆滿1,000元給20%現金回饋，每人最高送3,000元回饋金。

趁著春節9天連假闔家到韓國旅遊，3月底前於韓國指定通路持「台灣Pay」掃碼購物，如樂天免稅店、ABC Mart、EDIYA Coffee、7-ELEVEN、CU便利商店……等，筆筆給20%現金回饋，單月累積交易金額滿新台幣1萬元，再加碼回饋10%，最高30%好康輕鬆到手。1月額度已搶先用完，2到3月遊韓可得儘早下手為強。

在國內開車出遊，到苗栗南庄老街走春、體驗客家風情，於南庄商圈掃碼消費不限金額享20%現金回饋，每人最高拿2,000元，還能使用客家幣滿滿的小確幸。2月1日起至7月底到永和樂華夜市嘗美食小吃也有10%回饋，每帳號上限300元。3月底前前往福懋加油站加油，以「台灣Pay」支付，每公升回饋1元，相當於油價直接降1元。

原文出處

延伸閱讀