春節台股休市、多頭不打烊 券商大降美股複委託門檻「1元也能參與交易」

美國股市再創新高。路透社



農曆春節期間台股休市，但美股照常交易，帶動國內投資人透過複委託布局海外市場的需求升溫，多家券商趁勢加碼手續費優惠與回饋活動，繼群益、元富、永豐金證之後，玉山證券今天宣布取消美股複委託最低手續費門檻，1元也能參與美股交易，打破小額交易不划算的限制。

券商公會統計顯示，2025年全年國人複委託成交金額達新台幣10.75兆元、年增37%，有效開戶數突破700萬戶，海外投資已成為國人資產配置的重要核心。展望2026年，在通膨趨緩、主要央行政策逐步明朗，以及AI、半導體與雲端運算等產業持續帶動企業獲利下，美股中長期基本面仍具支撐，預料將持續吸引資金透過複委託進場布局。

廣告 廣告

在全球股市驚驚漲之際，即使台股休市，券商仍力拚春節搶客，紛紛下修複委託手續費門檻，投資人仍可更靈活布局，並強化資金配置與風險分散。

複委託是指投資人透過台灣券商轉委託海外合作券商，再去買賣美股等有價證券，投資人不必再行開立海外券商帳戶，且資金、帳務集中在國內管理，交易風險較低，但由於透過海外合作券商交易，手續費多寡成為投資人最在意比價的因素之一。

為降低跨國投資門檻並提升小額交易彈性，玉山證券今天宣布取消美股複委託最低手續費門檻，打破「交易金額過小不划算」的限制，1元也能參與美股交易，投資人無論資金規模大小，皆可更靈活分批進場或依盤勢調整部位，提升資金運用效率與投資自主性。

台新新光金控旗下元富證券也指出，春節期間海外複委託交易與美股定期定額扣款服務不中斷，並推出「美股精選標的手續費均一價」活動，即日起至3月31日，指定美股標的每筆交易不論金額與股數，買賣手續費皆享均一價，提升投資人於假期間與市場震盪時的交易彈性。

群益金鼎證券則以新春檔期結合回饋活動吸引客戶，推出複委託新戶與滿額贈方案，完成指定交易條件有機會獲得 AirPods Pro 3 等好禮；並透過「群益一戶通」服務，讓投資人無須另開外幣帳戶即可用新台幣交割海外股票，降低跨境投資門檻。

永豐金證券同樣看好春節美股投資動能，推出「財運起步季」活動，新舊戶皆可享美股個股與ETF交易手續費優惠，並加碼首次交易禮與滿額抽 iPhone 17 Pro 等獎項，主打短線與定期定額投資人皆適用。永豐統計，2025年最受台灣投資人青睞的美股個股為輝達、特斯拉與台積電ADR，ETF則以QQQ與SPY最具人氣。

更多太報報導

台積電扛多頭大旗！台股收盤飆漲621點收復3萬2 多檔記憶體股亮燈漲停

老屋裝電梯有解？新制「半數住戶同意」可申請 新北最高補助340萬

全民理財時代來臨！ 基金平台觀察報告：83%投資人捨短取長