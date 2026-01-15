春節史上最強回饋 Global Mall福袋豪抽BMW 、擲筊送黃金

Global Mall「馬吉福袋」總價破千萬，加碼抽BMW百萬名車、黃金馬、精品包等共5大獎。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

春節倒數，百貨迎來新年首個大檔期，豐富優惠陸續揭曉，為對抗出國潮，喊出史上最殺優惠，除了滿額贈、會員獨享好康外，同步推多款福袋讓民眾試手氣，百萬名車和機票都有機會帶回家。

環球Online推IP萌趣福袋，囊括蠟筆小新、間諜家家酒等熱門肖像。（Global Mall提供／朱世凱台北傳真）

Global Mall新春「馬吉福袋」每袋1500元，內含4款福氣生活好物。（朱世凱攝）

Global Mall「駿馬迎春」檔期於1月22日至2月25日登場，祭出有史以來最高9％回饋，會員刷指定銀行信用卡，單卡消費滿1萬享5％回饋，消費滿2萬享6％，且再持Global Mall聯名卡於服飾配件、化妝品指定專門店單筆消費滿2000元，還可再加碼享3％回饋，等於最高9％；另業者也首度推出雙福袋「馬吉福袋」、「IP萌趣福袋」，全台8店共推2500個，不僅數量創新高，更加碼抽5大獎項，包含最大獎BMW百萬名車等，全台8店也將舉行會員年節限定「擲筊奪黃金」活動，憑當日不限金額發票或扣10點會員點數就能參加，連續擲出最多聖杯者就能將價值超過2萬元的黃金帶回家，預計檔期業績提升6％，2026年整體業績則力拚增長8％。

京站小碧潭店推出手作體驗活動，包括2月7日的「迎春花福桶DIY」。（京站提供／朱世凱台北傳真）

京站小碧潭店策畫「馬力全開 新年Level Up」系列活動，即日起至2月14日，儲值消費可玩抽獎，儲值金單筆消費滿1299元，有機會抽「儲值金888元」；檔期間也以環保紙藝打造「戈之春駿馬」，3月4日前上傳騎乘「戈之春駿馬」的照片至京站小碧潭粉絲專頁指定留言處，即有機會抽中紙感好禮；親子族群也可一同參與「小騎士尋寶地圖」活動，至指定地點蒐集寶藏碎片並集章，集滿4個章可換寶藏。

統一時代百貨台北店與DREAM PLAZA推出限量MOOMIN聯名卡友禮，像是「姆明軟萌抱枕收納毯」。（統一時代提供／朱世凱台北傳真）

統一時代百貨台北店與DREAM PLAZA推出「新春賀歲」檔期，即日起至2月4日登場，看準年前採買商機，推全館指定櫃位滿5000送200，1月25日前用icash2.0 ／ icashPay支付滿5000再送300，icashPay綁定uniopen聯名卡加碼滿8000送500，等同消費4萬送6500，回饋最高16％；另會員期間消費不限金額贈「迎春賀歲雪鈴兔波波紅包袋」，再推兩波段限量MOOMIN聯名卡友禮。

誠品生活480推Norns Lucky Bag，優惠價1599元。（誠品提供／朱世凱台北傳真）

誠品生活480「好年節」新春福袋1月19日起陸續登場，包括文創設計品牌Norns集結Snoopy、小丸子等萌趣生活日用品，還能抽韓國來回機票，而日系選品店Nikoichi祭出近5折優惠福袋，裡頭包含4件品牌當季新品，輕鬆趕上潮流趨勢；1月30日起更有限時3天「72小時辦年貨」滿3000元送300元好康。

