春節吃年菜注意！掌握3招避開「危險溫度帶」

年節期間備餐量大，常見隔餐復熱食用情形，若保存或加熱方式不當，將增加食品中毒風險。（示意圖／王家瑜攝）

丙午馬年春節將至，家家戶戶團圓共享佳餚，但年節期間備餐量大，常見隔餐復熱食用情形，食藥署提醒，若保存或加熱方式不當，將增加食品中毒風險，因此呼籲民眾掌握3招，避開危險溫度帶，健康平安過好年。

食藥署表示，食品若長時間處於攝氏7至60度的「危險溫度帶」，細菌容易快速繁殖，甚至產生毒素，因此提醒民眾，享用年菜時應特別注意以下3項原則：

一、儘速冷凍或冷藏：未食用完畢的年菜，應於2小時內放入冰箱冷藏或冷凍，避免細菌滋生及毒素生成。

二、充分復熱：再次食用前，應將食物加熱至中心溫度達攝氏70度以上，以有效消滅大多數病原微生物。

三、減少復熱次數：避免重複加熱，使菜餚反覆進出危險溫度帶，增加食品安全風險。

另外，烹調料理時，務必落實「洗、鮮、分、熱、存」5要原則，守護餐桌安全：

一、要洗手：手指、指甲容易藏污納垢及細菌病毒，如廁後、備餐及用餐前，務必以肥皂澈底洗手，避免間接感染病原。

二、要新鮮：食材來源若不新鮮，受到微生物污染，加上加熱不完全，將大幅增加食品中毒風險。

三、要生熟分開：生、熟食材及其使用之刀具、砧板應分開處理與存放，避免交叉污染。

四、要澈底加熱：牡蠣、蛤蠣等雙殼貝類容易蓄積諾羅病毒，因此開殼後，應持續加熱3至5分鐘再食用，避免中毒。

五、要注意保存溫度：熟食若未立即食用，應於2小時內儘速冷藏，才能有效抑制細菌繁殖。

食藥署也提醒，出外踏青時，應牢記「不飲用山泉水」、「不採食不明動植物」，避免誤食中毒。山泉水可能含有細菌、病毒、寄生蟲及蟲卵，或野生動物的排泄物，更可能存在即使煮沸也難去除的重金屬或農藥等污染物，切勿飲用；不要任意採食野生動植物，包含野菜、菇類、不明魚貝類、頭足類（章魚）等，也不要贈送、收受來路不明的動植物。

