春節吃年菜注意！掌握3招避開「危險溫度帶」
丙午馬年春節將至，家家戶戶團圓共享佳餚，但年節期間備餐量大，常見隔餐復熱食用情形，食藥署提醒，若保存或加熱方式不當，將增加食品中毒風險，因此呼籲民眾掌握3招，避開危險溫度帶，健康平安過好年。
食藥署表示，食品若長時間處於攝氏7至60度的「危險溫度帶」，細菌容易快速繁殖，甚至產生毒素，因此提醒民眾，享用年菜時應特別注意以下3項原則：
一、儘速冷凍或冷藏：未食用完畢的年菜，應於2小時內放入冰箱冷藏或冷凍，避免細菌滋生及毒素生成。
二、充分復熱：再次食用前，應將食物加熱至中心溫度達攝氏70度以上，以有效消滅大多數病原微生物。
三、減少復熱次數：避免重複加熱，使菜餚反覆進出危險溫度帶，增加食品安全風險。
另外，烹調料理時，務必落實「洗、鮮、分、熱、存」5要原則，守護餐桌安全：
一、要洗手：手指、指甲容易藏污納垢及細菌病毒，如廁後、備餐及用餐前，務必以肥皂澈底洗手，避免間接感染病原。
二、要新鮮：食材來源若不新鮮，受到微生物污染，加上加熱不完全，將大幅增加食品中毒風險。
三、要生熟分開：生、熟食材及其使用之刀具、砧板應分開處理與存放，避免交叉污染。
四、要澈底加熱：牡蠣、蛤蠣等雙殼貝類容易蓄積諾羅病毒，因此開殼後，應持續加熱3至5分鐘再食用，避免中毒。
五、要注意保存溫度：熟食若未立即食用，應於2小時內儘速冷藏，才能有效抑制細菌繁殖。
食藥署也提醒，出外踏青時，應牢記「不飲用山泉水」、「不採食不明動植物」，避免誤食中毒。山泉水可能含有細菌、病毒、寄生蟲及蟲卵，或野生動物的排泄物，更可能存在即使煮沸也難去除的重金屬或農藥等污染物，切勿飲用；不要任意採食野生動植物，包含野菜、菇類、不明魚貝類、頭足類（章魚）等，也不要贈送、收受來路不明的動植物。
其他人也在看
除夕剩菜一路吃到初三？年菜復熱注意3原則 食藥署：加熱不當恐增加中毒風險
春節將至，家家戶戶團圓圍爐、共享佳餚。食藥署提醒，年節期間備餐量大，又常見隔餐復熱食用情形，若保存或加熱方式不當，將增加食品中毒風險，因此呼籲民眾要掌握「復熱3招」、「5要原則」、「2不採食」口訣，健康平安過好年。復熱有3招，避開危險溫度帶：食品若長時間處於攝氏7至60度的「危險溫度帶」，細菌容易快速繁殖，甚至產生毒素。食藥署提醒民眾，享用年菜時應特別注意以......
抗生素不能配牛奶吃？要間隔多久？食藥署解答常見用藥迷思
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】不少民眾以為只要是飲品，都可以用來服藥，但有些情況下，使用開水以外的飲品服藥，可能使得藥效打折扣！食藥署近日在fb粉絲團「藥博士 正藥說」說明，抗生素不應與牛奶一起服用，否則可能影響藥物吸收，連帶導致感染狀況持續、療程延長。另外抗生素也並非「越強越好」，而是要依照造成感染的細菌類型「對菌下藥」，以盡可能預防抗藥性的產生。 抗生素配牛奶當心影響吸收 食藥署：要間隔2小時 不少人吃藥時隨手拿起牛奶或乳製品就喝，但食藥署提醒，部分抗生素若與牛奶同時服用，可能會影響藥物吸收，降低治療效果，因為牛奶中的鈣質與蛋白質，可能會與藥物結合，使藥物不容易被吸收，使得真正進入體內發揮作用的藥量變少。當抗生素吸收不佳、感染症狀恢復較慢，用藥時間可能因此延長。 那麼吃抗生素之後多久可以喝牛奶或吃乳製品？食藥署表示，一般建議至少要間隔2小時，以確保藥物能被充分吸收。不過，不同抗生素的間隔時間可能有所差異，仍應依照醫師或藥師指示為準。若民眾無法確認自己服用的抗生素是否能搭配牛奶，最安全的方式就是以開水服藥。 食藥署說明抗生素「經驗性療法」 濫用藥物細菌抗藥性增 食藥署也同時向民眾說明
繼「青蛙三溫暖」之後，基因轉殖能擋下青蛙的壺菌病嗎？
一隻隻青蛙排排坐在溫室孔洞裡，在冬季享受「個人湯屋」，同時抵禦真菌的侵襲——這是澳洲麥覺理大學（Macquarie University）保育生物學家瓦德爾（Anthony Waddle）的得意...
揭高金素梅涉貪案「灰色鍊金術」吳靜怡：別再消費善良的原住民
[Newtalk新聞] 台北地檢署偵辦無黨籍立委高金素梅涉貪案，指揮調查局國安站搜索並約談高金素梅等人到案說明；凌晨移送北檢複訊時，高金素梅身體不適，檢察官諭知限制出境出海，擇期再訊問。對此，時事評論員吳靜怡揭開高金素梅的「灰色鍊金術」，痛批「國民黨就像是幫小偷喊警察搶劫！」呼籲高金素梅別再消費善良的原住民。 吳靜怡發文寫道：「高金素梅的案子，據報導，涉及範圍包含前辦公室、現任辦公室、外圍協會、配合廠商全面入列，這是一個『多軸、結構化、長期運作』的案件，協會負責收錢與過水，服務處負責人頭與行政掩護，廠商負責開立不實帳目，前後任辦公室人員彼此銜接，形成『明修棧道，暗度陳倉』的一條去中心化卻高度協調灰色鏈金術！」 吳靜怡指出，高金素梅服務處在案件中被懷是疑扮演人頭、文件、資源調度的中樞，檢調目前鎖定的「三條主線」，一案多軸、彼此可串，1、詐領助理費，檢調認定疑涉以人頭詐領助理費，涉犯方向包括貪污治罪條例相關罪名及偽造文書等 這條主線牽動最多前任、現任辦公室人員。 吳靜怡續指：「2、違法發放快篩試劑 ，涉以人頭方式違法輸入中國製快篩，並由地方端協助發送，涉及《醫療器材管理法》等偵辦方向，誰募
番茄、香蕉不能冰？營養師打臉「5大常見觀念」 一堆食物被白白丟掉
冰箱是為了「抑制微生物生長」，不是為了讓食物變好吃的魔法箱。吃對營養所｜建銘營養師強調，只要觀念對，幾乎沒有「絕對不能冰」的食物。 迷思1：香蕉放冰箱變黑＝壞掉？科學真相：這是「寒害」，不是腐爛。熱帶水果（如香蕉）的果皮含有多酚氧化酶，在低溫下細胞壁受損，酵素釋出與氧氣反應，產生褐變（變黑），這只是「皮膚凍傷」，只要果肉沒變成水狀、沒異味，營養價值幾乎沒變。想吃冰涼香蕉？可以用報紙或保鮮膜包起來再冰，減少接觸冷空氣。 迷思2：飯、麵包放冰箱會變乾硬？科學真相：這叫「澱粉老化（Retrogradation）」。這點網傳是對了一半。澱粉在 2℃-8℃（冷藏室溫度） 老化速度最快，水分會從澱粉分子中跑出來，讓結構變回結晶狀（變硬）。．短暫保存：密封好防水分散失，冷藏沒問題．最佳口感：直接「冷凍」！跳過老化最快的溫度區間，覆熱後就像剛出爐一樣軟Q 迷思3：綠色蔬菜放冰箱會產生致癌亞硝酸鹽？科學真相：放常溫才危險！亞硝酸鹽主要來自細菌將硝酸鹽還原。低溫環境（<7℃） 能有效抑制細菌滋生與酵素活性，反而能延緩亞硝酸鹽的產生。真正讓菜變毒的是常溫擺太久（細菌狂歡） 、冰箱太髒、生熟食沒分開（交叉污染
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
藍營票房毒藥出爐！吳子嘉嗆「候選人倒大楣」：連何欣純民調都狂升
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年底全國將改選縣市長，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉辛辣評論說，黨主席鄭麗文整天在罵人、吵架，且不僅喬不定候選人，還想搞「鄭習會」，簡直是票房毒藥，藍營的候選人一個接一個倒大楣。
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
高金素梅政治生命倒數？她驚爆集體潰敗序曲：剉著等
針對無黨籍立委高金素梅涉貪案，作家趙曉慧說，高金與國民黨以為可以鬆口氣好過年，這是大錯特錯了，接下來將「挫著等」；她也說，高金在寒風中等待的下一次傳喚，這不只是政治生命的倒數計時，更是舔共叛國者在2026戰場上集體潰敗的序曲。
「林叨囝仔」七寶媽震撼爆懷第八胎 育兒6大爭議再被挖！這件事引爆公憤徹底消失親子圈
曾一度討論度頗高的親子網紅「林叨囝仔 The Lins' Kids」七寶媽Sydney被網友爆料懷了第八胎，在Threads上爆料，看到她拿著媽媽手冊在婦產科候診，相當震驚，質疑她為領補助不斷生育，再度掀起對她各種爭議的討論。
淡水買房賣掉只賺6萬！她為擺脫通勤惡夢「就算被笑貴也要住台北...」回頭買中山站老房子 再貴再小也沒關係
來自新竹的5年級J姐，大學畢業後和同學在師大附近租屋，因常遇到房東無預警要她搬家，30歲就想買一間自己的房子。害怕欠錢、不想貸款，幾度與台北市蛋黃區好宅擦肩而過，直到住在淡水，經歷6年通勤黑暗期，才終於回台北市買房。
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
【蛇年封關】最慘鴻家軍跌75%登頂...這檔「前千金股」一張也血虧93萬 20檔上市衰股出爐
台股今（11）日迎來蛇年最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，蛇年以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值、分割），以最慘鴻家軍台揚（2424）跌得最重，雖經減資補救，然跌幅超過75%成為蛇年最慘。此外，榜中還有「前任千金股」旭隼，蛇年以來重挫5成，換算下來一張苦賠93萬元，跌幅相當驚人。
4生肖、4星座財運噴發！有望抱走威力彩13.5億 命理師：這時辰去買最旺
威力彩頭獎連續30期摃龜，獎金累積上看13.5億元。命理專家小孟老師在臉書分享本週財運最旺4生肖、4星座，以生肖來看，分別是虎、狗、馬、蛇，有望抱回頭獎，更加碼分享旺財秘訣，例如下注前，在口袋依序放入鑰匙、千元大鈔，有助於開啟財庫。
進口車零關稅，業界最新車價評估 他曝一慘況：國產送醫、純電進殯儀館
台美關稅談盤結果上月千呼萬喚始出來！台灣對等關稅從20%調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），行政院副院長鄭麗君10日晚間率領談判團隊赴華府，與美國貿易代表署進行最後一次協商。但國民黨立院黨團揭露，美國進口汽車恐降至「零關稅」。對於美國進口車零關稅的影響，YouTuber「Cheap」10日在臉書指出，業內人士預估車價大幅降價的可能性不高。 ......
下波「新冷空氣」準備南下！林得恩：強度恐達冷氣團
今（10）日寒流減弱並遠離，各地氣溫短暫回升，氣象專家林得恩指出，下一波新的冷空氣準備南下，影響時間會在明天到後天清晨，強度可能介於東北季風增強至大陸冷氣團之間。
過年要穿什麼？詹惟中提醒不宜全身紅 點名「4色系」助開運
詹惟中表示，丙午馬年屬於「帶兩把火」的年份，整體能量較為燥熱，容易讓人情緒起伏或氣場過強，因此在過年穿搭上，不建議一味追求熱鬧與鮮豔，而應選擇能夠平衡五行的顏色，以穩定運勢與心境。在開運色系方面，詹惟中點名四種顏色特別適合在新年期間使用。首先是黑色，象徵...
S媽護產防具俊曄3／「台北信義」成是非之地 徐家不願具俊曄續住大S生前豪宅
關於S媽過去種種的情節，本刊早前曾經報導，也曝光後來大S和具俊曄結婚時，為了撫平S媽的爆炸情緒，假裝演了一齣有簽「婚前協議」的夫妻大戲，大S更把豪宅「國家藝術館」過戶到S媽名下；只是夫妻倆居住的「台北信義」後來也成為是非之地，徐家並不願意具俊曄留在那裡。