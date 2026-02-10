春節吉祥物？除夕拜拜完「只做這1事」人妻超崩潰 眾人揭婆婆暗黑想法

生活中心／王文承報導

一名人妻抱怨，每到除夕就得一早回婆家拜拜，一待就是一整天，只能坐在客廳沙發陪等，讓她身心俱疲。（示意圖／翻攝自YouTube）

俗話說「家家有本難念的經」，每逢農曆春節，各個家庭的過節習俗也往往大不相同。近日一名人妻抱怨，每到除夕就得一早回婆家拜拜，一待就是一整天，只能坐在客廳沙發陪等，讓她身心俱疲。她直言流程冗長又缺乏彈性，規矩甚至會隨著婆婆心情改變，讓她感覺自己只是被叫來「撐場面」，貼文曝光後，引發網友熱議。

除夕只做1事人妻崩潰 眾人揭婆婆想法

一名女網友在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，每逢三節，尤其是除夕，總因為拜拜行程而感到身心俱疲。她透露，婆婆總是要求「一大早就回來拜拜」，幾乎整天都得待在婆家，累了也只能在小客廳稍作休息，「一坐就是好幾個小時，什麼都不能做」。

原PO無奈表示，自己並非不願配合拜拜，也不是不尊重祖先，而是整套流程往往從上午一路延續到下午，時間長得誇張，卻完全沒有彈性。更讓她感到困擾的是，這些所謂的「規矩」似乎會隨著婆婆的心情而改變。她提到，以前孩子還小時，只要拜下午即可，如今孩子長大了，反而變成「一定要從頭拜到尾」。

久而久之，原PO也忍不住直言，自己漸漸覺得不是在參與儀式，而像是被要求出席一場表演，只要媳婦和孫子全員到齊、讓左鄰右舍看到，就象徵家庭圓滿、婆婆有面子。她氣憤發問，「除夕拜拜真的一定要從早待到晚上嗎？這樣的儀式，到底有幾個人受得了？」

貼文曝光後，引起大量網友共鳴，不少人分享自身經驗，「真的從早拜到半夜，早上拜神明祖先，下午拜地基主，晚上11點還要拜天公」、「得流感就不用回去了，每年都裝病」、「我們家從小年夜就開始拜，一路拜到初一才出門，拜到自己都搞不清楚是在拜哪一尊」、「叫老公自己回去就好」、「很多婆婆都是這樣，要一大家子陪著她，才覺得有面子」。

事後，原PO也更新後續發展，表示已向老公反映自己的感受，經過夫妻溝通協調後，決定改為中午先在自己家用餐，下午再回婆婆家拜拜，總算讓除夕行程稍微鬆綁，也讓她鬆了一口氣。

