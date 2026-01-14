春節吊扣駕照代領服務 北市裁決所：2／12前完成登記

北市交通裁決所提供春節期間，吊扣屆滿駕(牌)照發還的服務措施，由北市政府警察局中正二分局思源街派出所代發還服務。（北市裁決所提供／張珈瑄台北傳真）

農曆新年即將到來，考量民眾春節期間可能有用車需求，北市交通裁決所提供春節期間，吊扣屆滿駕(牌)照發還的服務措施，民眾吊扣期滿翌日在2月14日至22日者，自1月14日起可利用裁決所網頁（https：／／www.judge.gov.taipei／）或臨櫃登記，最後申請登記時間截至2月12日下午5時止。

裁決所表示，經協調北市政府警察局中正二分局思源街派出所，延續往年提供駕(牌)照代發還服務，如駕(牌)照吊扣期滿翌日適逢春節期間，經向裁決所登記後(務必屬該所執行吊扣案件)，可攜帶身分證及吊扣執行單正本至思源街派出所洽領。

裁決所提醒，民眾如未完成登記者請勿前往領取，未預約駕(牌)照發還者則請於2月23日上班日後至裁決所領取。

