春節因素影響1月CPI年增0.69% 重要民生物資漲逾3%

（中央社記者潘姿羽台北5日電）受到去年農曆春節落在1月的高基期因素干擾，主計總處今天發布1月消費者物價指數（CPI）年增率為0.69%，下探5年來最低水準，不過重要民生物資CPI漲幅突破3%，為近2年最大漲幅。

主計總處統計，1月CPI年增0.69%，和2025年12月的1.3%相比，漲幅大幅收斂，主因是2025年農曆春節落點在1月，墊高基期所致；扣除蔬果、能源後的核心CPI漲幅則為1.24%。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘解釋，每年農曆春節前，都會有服務類品項循例加價、餽贈禮金的情況，推高CPI漲幅；不過今年1月排除服務類的春節價格因素後，漲幅仍低於1.5%，顯示物價情勢穩定。

進一步觀察與民生相關的項目，重要民生物資CPI年增3.12%，創下近2年最大漲幅，其中雞蛋年漲18.31%，為33個月最大漲幅。曹志弘說明，主因是雞蛋去年同期減幅逾2成，基期較低所致。

外食費方面，1月年增3.08%，雖然連續15個月漲幅大於3%，但幅度已有收斂。曹志弘指出，內銷品物價指數連續10個月負成長，意味上游物價持續平穩，有助於平抑廠商從原材料到中間投入的成本，加上商品類價格平緩，都可緩和外食費上漲的壓力。

外界關注的房租漲勢也未再擴大，甚至轉呈收斂。曹志弘指出，今年1月房租年增率跌破2%，降至1.99%，為兩年半來首見，從趨勢來看，去年漲幅就呈現逐季收斂。

展望後續物價，曹志弘表示，每年1、2月都會因為農曆春節的落點不同，波動較大，2月漲幅應該會較1月擴大，但前2月平均估在1.5%以下，物價維持平穩態勢。（編輯：楊蘭軒）1150205