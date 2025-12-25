春節國定假日再+1 小年夜上班領雙倍「計算方法曝」

生活中心／楊佩怡報導

台灣今（2025）年新增4天國定假日，包括教師節、光復節、行憲紀念日（同日為聖誕節）、小年夜，意外為台灣帶來好幾個連假；不僅如此，補班制度正式從今年下半年取消，加班費不減反增。這意味著農曆春節期間，法定的「國定假日」將從原有的4天延長為5天。未來小年夜放假不再需要透過複雜的補班調整，而是與除夕及大年初一至初三一樣，享有國定假日應有的給薪與假期待遇。





立院通過三讀通過修正案，將教師節、光復節、行憲紀念日、小年夜改為國定假日。（圖／翻攝「國會頻道」YouTube）

根據《勞動基準法》第39條規定，國定假日雇主應依法給假並給薪。若雇主徵得勞工同意，在國定假日期間要求員工出勤，則必須支付「雙倍工資」。115年農曆春節「雙倍薪」適用日期：小年夜（農曆除夕前一日）、除夕、大年初一至大年初三（以上共計 5 日）。

領月薪的勞工若在國定假日上班，當天薪水為「雙倍原日薪」。（示意圖／民視新聞資料照）

勞工在小年夜可領多少薪水？勞動部以月薪 3萬6000 元舉例，以每月30日、每日工作8小時來計算，換算平均每小時工資為 150 元。勞工若在春節這 5 天國定假日任一天上班 8 小時，雇主除應發給原本的工資外，還需再額外給付一倍的加班費150 元 × 8 小時，總計1200 元。

小年夜升格為國定假日後，除了不須補班外，還可以領雙倍薪水。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）根據《自由時報》指出，官員進一步解釋，過去小年夜雖然常有放假，但大多是為了分散除夕車流量而進行的「彈性調整放假」，勞工往往需要透過提前或事後「補班」來交換假期。然而，隨著法規修訂，小年夜正式升格為「國定假日」，未來不僅不再需要補班，更確保了返鄉過節的便利性與勞動權益的法制化。此外，勞動部也提醒，企業雇主應提前規劃人力調度並確實依法給薪，避免因計算錯誤或漏發工資而觸法。

原文出處：2026年春節國定假日再+1！小年夜上班「領雙倍薪水」計算方法1次看

