春節國定假日「再多1天」！小年夜上班可領雙倍薪資 計算方式曝光

生活中心／李紹宏報導

不少人在明年過年期間應該會更開心，因為多一天國定假日還免補班，加班費也變多！立法院今年5月通過《紀念日及節日實施條例》修訂並由總統府公告，將「小年夜」（農曆除夕前一日）正式列為國定假日，並從2026年過年開始正式實行，變成有5天國定假日。未來勞工如果在小年夜上班，當天也可以領雙倍薪資。

2026年開始，小年夜也被列為國定假日，當天勞工上班，老闆須給付雙倍薪資。（示意圖／資料照）

免補班！小年夜列入國定假日

勞動部說明，依據《勞基法》第39條，國定假日雇主應依法給假並給薪。過去即使農曆春節連假天數不一，真正屬於國定假日的僅有「除夕至大年初三」共4天；但隨著《紀念日及節日實施條例》修訂並公告施行後，「小年夜」正式被納入國定假日，未來春節國定假日天數將固定為5天。

廣告 廣告

勞工在這5天國定假日依法休假仍可領取原有薪資，若雇主經勞工同意安排出勤，則必須依規定給付加倍工資。也就是說，115年農曆春節期間，從小年夜、除夕到大年初一、初二及初三，只要勞工出勤工作，雇主皆須支付雙倍薪資。

小年夜薪資如何計算？

勞動部並舉例說明，若勞工月薪為3萬6000元，以每月30日、每日工作8小時計算，平日每小時工資為150元。若該名勞工在春節國定假日出勤8小時，雇主除原本工資外，還需額外給付150元乘以8小時，共1200元的加倍工資。

此外，官員也提到，過去「小年夜」雖常被安排為假日，但多屬彈性放假措施，主要目的是讓民眾能提早返鄉過年、分散除夕交通壓力，實務上常需搭配補班，制度相對複雜。隨著新條例正式上路，從明年起「小年夜」將固定成為國定假日，不再需要補班，也讓勞工與企業在排假與薪資計算上更為明確。

更多三立新聞網報導

這「蟲」害的！男吃漢堡後竟肉類過敏亡 醫警：2症狀要當心

2女誘惑陌生男開房 竟玩「變態遊戲」還劫財！下場慘了

又見食安！北市16噸蔬果農藥超標全銷毀 「3大熱銷品」上榜

聖誕交換禮物抽到「最大一箱」！她打開後心涼了 眾笑翻：至少很實用

