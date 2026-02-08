春節國旅史上最慘！訂房跌破4成 日月潭逆勢突圍原因曝

櫻花季逢農曆春節帶動日月潭訂房率逆勢成長。（九族文化村提供／劉慧茹南投傳真）

日月潭划立槳SUP與獨木舟等活動已成為在地套裝行程特色。（日月潭國家風景管理處提供／劉慧茹南投傳真）

2026年春節9天連假，全台平均訂房率約為38.33％，首度跌破4成，堪稱史上最慘，不過部分地區如南投卻逆勢上漲。其中，魚池鄉旅宿業者受惠於年前櫻花季開跑帶動人潮，在縣內訂房率名列前茅。

根據交通部觀光署115年春節連續假期訂房率統計（截至1月30日），平均訂房率最高前3名，依序為嘉義市（59.08％）、台中市（57.99％）、雲林縣（57.04％）。南投縣旅館商業同業公會理事長李吉田指出，南投縣未擠進3名內，訂房熱點日月潭、清境農場、杉林溪表現不俗，平均訂房率都有八、九成，較往年上漲，「日月潭目前看來有機會拿下第一。」

李吉田分析，「過往年後才迎來櫻花季，今年像暨南大學、九族文化村櫻花祭都在年前開跑，遊客來日月潭等於享受雙重價值，人潮還有機會外溢至水里、集集等周邊地區，帶動整體觀光。」

藝人邱凱偉（左）年前帶兒子Travis（右）到日月潭民宿體驗。（Darren提供／劉慧茹南投傳真）

日月潭民宿協會理事長謝皓羽表示，協會會員普遍反映整體住房率約達八成，家庭與小團體客群明顯增加。她舉出遊客偏好在地特色體驗與慢活行程，可一次享受纜車、騎腳踏車、遊船、划立槳SUP與獨木舟等「海、陸、空」體驗，還能結合邵族文化、紅茶與咖啡等元素。

針對外界批評國旅住房價格過高，李吉田回應，「價格仍是市場機制，若乏人問津，業者自然得降價吸客。目前潭區不少旅店已客滿，高檔飯店能維持價格，代表在消費者眼中具備相對價值，顧客才會買單。」

邱凱偉下塌的日月潭民宿，計畫未來能結合名人和藝術展演活動，打造品牌形像。（Darren提供／劉慧茹南投傳真）

以日月潭知名的涵碧樓、雲品溫泉酒店、漢來日月行館等星級飯店，平日雙人房一晚住房動輒上萬元，就連民宿業者也透過規畫一泊三食套裝行程搶攻高端市場。以經營3年、主打Villa度假風的「遊獵行腳」為例，春節期間一泊三食雙人房每晚要價2萬元，目前訂房率也已達八成。

「遊獵行腳」業務總監林尹雯表示，民宿主打高端客群，讓旅客不必往來奔波就能優閒享受，日前還邀請藝人邱凱偉（Darren）來此體驗、勘景，計畫未來能結合名人和藝術展演活動，打造品牌形像。邱凱偉則順道開車帶家人環潭、賞櫻：「看到很多人騎腳踏車、跑步，覺得很愜意，希望下次時間充裕，能帶兒子Travis去搭船。」

