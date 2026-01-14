春節國旅民宿每晚8000元！他傻眼「沒錢愛不起」曝3大絕望

農曆春節腳步已近，連假旅遊旺季也將到來，有民眾透露，他本想在過年期間帶家人到東部旅遊，沒想到除夕至初三的旅宿要價8000元甚至破萬元，嚇得決定不去了，也點出國旅「3大絕望」困境。

有民眾發現除夕到初三期間的國內旅館房費竟是6000元到8000元起跳，讓他傻眼直呼沒錢愛不起國旅。（示意圖／非當事地點／記者高珞曦攝）

這位民眾在Dcard發文，他原打算趁春節連假支持國旅，和家人到東部旅遊，沒想到訂房網站的旅宿價格1個比1個驚人，光是除夕到初三期間，民宿1晚開價6000元至8000元，商務旅館直接破萬元，星級飯店住2晚的房費想當然更貴，「已經夠我買1張飛東京甚至北海道的機票還有找」。

廣告 廣告

對此，他整理國旅現在面臨的3大困境，包含「令人絕望的房價」、「把觀光客當盤子」、品質沒跟上房價等，在國內旅遊大多是老街或夜市的小吃，價格只升不降。反觀出國，像是去日本，還能以台灣百貨美食街的價格享用道地拉麵。他感慨，「大家不是不愛台灣，是愛不起啊」！

貼文吸引許多網友留言討論，「台灣的住宿都是朝著一次性在經營，去一次就不會想要第二次那種」、「貴就算了還沒記憶點」、「真的，台灣好貴，今年想帶孩子和長輩去北海道走走」、「我看過青旅一晚破萬的」、「其實不只台灣人，連西方人來台灣玩都覺得住宿不知道在貴什麼」。

同時也有人指出，在連假或節日等旅遊旺季出國，機票、旅宿費用不一定比國旅划算，「其實台灣淡季住宿也沒有這麼貴，日本旺季住宿也超貴」。

延伸閱讀

NBA/史上第1人！柯瑞生涯飆破4200顆三分 勇士大破拓荒者

NBA/追平三分沒進把對手扯下來 太陽惡漢又吞技術犯規

NBA/獨行俠鬆口氣！戴維斯不用開刀了 至少缺陣6周