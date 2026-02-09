春節國旅訂房率略升 連假前8日平均43%

春節連假即將登場，今(2026)年國旅熱度呈「溫和回溫」格局。根據觀光署彙整各縣市回報資料，截至1月底，今年2月14日至2月21日，也就是春節連假前8日，全台平均訂房率約為43.03%，雖較去(2025)年同期略有回升，但仍未出現全面滿房的情況。

從入住時間來看，住宿需求明顯集中在假期核心時段，高訂房率多落在2月17日至2月19日，即大年初一至初三，可見多數民眾仍偏好短天數、以節慶活動為主的行程安排。若以區域別觀察，中部地區前8日平均訂房率達52.48%，為各區之冠；南部為48.86%，北部與東部分別為39.16%與38.75%，離島僅14.93%，區域間落差明顯。

廣告 廣告

各縣市平均訂房率最高前3名，依序為嘉義市59.08%、台中市57.99%、雲林縣57.04%，皆接近6成水準，高於全國平均。除前3名外，新北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等縣市，平均訂房率高於43.03%，合計10個縣市表現優於整體水準，呈現「部分縣市撐盤」的結構。

觀光署分析，訂房率相對突出的縣市，多半具備交通可近性高、適合1至2晚停留的特性，並結合年節期間密集的地方活動。嘉義市集結咖啡文化、夜市美食與城市型走春路線，吸引不少旅客短暫留宿。台中市及周邊縣市受惠於中台灣溫泉行程、櫻花季與親子景點，成為家庭旅遊熱門選項；雲林縣則因北港朝天宮進香等宗教活動，帶動特定時段的旅宿需求。

與去年同期41.28%相比，今年平均訂房率提高1.75個百分點，顯示國旅市場並未進一步降溫，但增溫幅度有限。近年旅遊型態逐漸轉向「接近假期才訂房」，加上部分民眾選擇返鄉、不住宿或改採1日往返，因此過年前半個月的訂房率，未必能完全反映最終住房狀況。觀光署認為，今年春節國旅呈現「熱門縣市相對穩定、非熱門地區偏保守」的分化格局，旅遊需求未消失，而是更集中、更精選。

原文出處

延伸閱讀