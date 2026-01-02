春節國道交通疏導出爐 初三至初四恐塞到凌晨

（中央社記者黃巧雯台北2日電）春節9天連假，高公局今天表示，預估國道南向最大量為初二，北向為初四，初三至初四部分路段恐塞到凌晨；高公局同時公布高乘載管制措施，以及初一至初六凌晨0至5時暫停收費。

今年春節連假為2月14日至22日共9天，和平紀念日連假為2月27日至3月1日共3天，兩個連假僅相隔4天。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，研判春節交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量，預估達69百萬延車公里（mvk），約平日1.5倍，至於北向集中在初三至初五，初四出現最大量，預計達75mvk，約平日1.6倍；初三出現雙向最大量，預估達135mvk，約平日1.5倍。

高公局表示，預估春節連假南向需求較分散，北向需求則集中於初三至初五，恐出現長時段壅塞，尤其初三至初四部分路段如國1、國3北向新竹、苗栗路段及國5北向宜蘭路段則有可能壅塞至凌晨，甚至有跨夜車流至隔日凌晨。

高公局指出，和平紀念日連假主要為旅遊旅次，預估交通量為107至115mvk，其中首日南向可達62mvk，為平日1.3倍，由於連假適逢春季，各地均會出現旅遊人潮及車潮，尖峰時段國道瓶頸路段交通需求大於可服務容量，發生壅塞在所難免。

為維持假期間合理服務水準，高公局表示，透過大數據及AI模型分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬春節及和平紀念日連假應變計畫，並規劃交通疏導措施。

春節連假部分，高公局指出，2月17日（初一）至19日（初三），每日凌晨5至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口；2月19日（初三）至21日（初五），每日上午10至晚間6時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口；中午12時至晚間12時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高乘載管制時間和路段為2月19日（初三）、2月20日（初四），每日下午1至晚間6時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道入口匝道；2月18日（初二）至2月21日（初五），每日下午1至晚間6時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道，結束時間視交通狀況機動調整。

高公局表示，2月14日至22日國道採單一費率，其中2月17日至22日每日凌晨0至5時暫停收費；另有路段差別費率，2月17日至22日國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。

和平紀念日連假方面，高公局指出，2月27日凌晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；凌晨0至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；2月28日凌晨5至中午12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口（石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口）；2月28日至3月1日，每日中午12至晚間9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高公局表示，2月28日至3月1日每日下午1時至晚間6時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道實施高乘載管制，結束時間將視交通狀況機動調整。

至於收費措施，高公局指出，2月27日至3月1日為單一費率，每日凌晨0至5時暫停收費；同一期間國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。（編輯：管中維）1150102