春節國道估這幾天最塞！高公局曝「好走時段」籲分流

春節車潮集中初一到初五。示意圖，廖瑞祥攝



今年春節連假長達9天，從小年夜前一日（2/14）起一路放至初六（2/22）。交通部高速公路局檢視歷年春節國道交通狀況，並透過AI及大數據分析後，預估春節初一至初五為假期交通尖峰日，南向車流集中於初一至初三，北向車流則集中於初三至初五。至於和平紀念日連假，第一、二日為南向尖峰日，第二、三日則為北向尖峰日，預估部分路段將出現長時段壅塞，呼籲用路人可搭乘國道客運、台鐵及高鐵，若仍需使用國道，建議可利用好走路段。

春節好走時段出爐 桃竹苗、彰投易壅塞

115年春節連假國道好走時段。高公局提供

針對春節好走時段，高公局表示，春節期間西部國道從2月17日（初一）至2月19日（初三）上午時段南向車流量大，且桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形，建議用路人可於早上6時前或中午12時後出發。

2月19日（初三）起至2月21日（初五）下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形，其中初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至可能壅塞至隔日凌晨，建議中部地區北向用路人於中午12時前出發，南部地區北向用路人則提早至早上9時前出發。

初二至初五國5北向塞到半夜 高公局建議這時前出發

高公局指出，2月17日（初一）至2月19日（初三），南向車流預估上午5時起就會逐漸湧現，一路持續至下午，建議用路人早上5時前或下午5時後出發。2月18日（初二）至2月21日（初五）北向車流預估上午9時起就會逐漸湧現，並一路持續至深夜、甚至隔日凌晨，建議用路人上午9時前出發。

228南下北返又現高峰 這時前出發避塞車

115年和平紀念日連假好走時段。高公局提供

針對接力登場的228連假，高公局建議27、28兩日南下的用路人，可利用早上6時前或中午12時後出發。2月28日及3月1日北上的用路人則建議早上9時前出發。

至於國道5號部分，高公局建議27、28兩日南下的用路人可改於上午5時前或下午5時後出發；2月28日及3月1日北向的用路人，則建議上午9時前出發。

初一至初六0到5時免收費 呼籲用路人多利用好走不塞車路段

高公局交管組科長張耿宗表示，根據過往經驗，無論春節放幾天，交通量大多集中於初一至初五，預估今年春節交通量將和前兩年差不多，加上今年除夕前有兩天假期，南下較為分散，不少民眾會提早出發，因此假期前兩天未實施免收費措施，自初一至初六每天0到5時實施免收費分流。

高公局副局長陳宏仁則喊話，春節期間可多利用好走不塞車路段出發，分散車流，春節連假前半段南下車流比較多，春節假期後段則是北返高峰，建議早點出發，或中午後再出門，以避開尖峰時段。

