春節國道估這5天車流尖峰 AI分析「最好走時段」

迎接9天春節連假，將湧現返鄉及出遊的龐大車流，交通部高速公路局透過AI及大數據分析，列出今年春節期間車流尖峰將落在大年初一至大年初五，掌握西部國道及國道5號最佳出發時間，有助用路人避開長時間壅塞。

高公局今表示，春節返鄉、出遊車潮即將湧現，依據歷年春節交通狀況，並透過AI及大數據分析，預估初一（17日）至初五（21日）為交通尖峰，部分國道路段可能出現長時間壅塞，建議駕駛人掌握出發時間，以避開塞車。

高公局指出，西部國道南向初一至初三（2/17-2/19）上午車流量大，桃園、新竹、彰化等瓶頸路段易壅塞，建議6：00前或12：00後出發；西部國道北向初三至初五（2/19-2/21）下午至深夜車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園等瓶頸路段易壅塞，建議中部12：00前出發，南部要9：00前出發。

至於國道5號部分，南向初一至初三（2/17-2/19），建議5：00前或17：00後出發；北向初二至初五（2/18–2/21），建議9：00前出發。

高公局也提醒，用路人出發前可善用高速公路1968App查詢即時路況與行車時間預測，彈性調整出發時間或改走替代道路，讓行程更順暢。

