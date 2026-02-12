春節國道初三、初四湧車潮 國5北向估塞到凌晨

（中央社記者黃巧雯台北12日電）春節連假將至，國道將湧入返鄉或旅遊車潮，交通部高速公路局今天表示，預估國5北向宜蘭路段初三、初四上午9時、10時開始壅塞，持續至隔日凌晨，呼籲北返用路人儘量提早出發。

今年春節連假為2月14日至22日共9天，依據中央氣象署天氣預報，春節小年夜前溫暖舒適，除夕起東北季風增強，迎風面北部及宜蘭天氣較涼，有局部短暫雨。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，若民眾規劃自行開車行駛國道，建議可利用高公局每日路況預報資訊。路況預報是高公局透過AI及大數據分析，預測連假期間重點壅塞路段及時段，並彙整每日國道壅塞路段分區預測圖提供用路人參考。

廣告 廣告

其中初三（2月19日）、初四（2月20日），西部國道北向新竹、苗栗及國5北向宜蘭路段預估白天開始壅塞，並持續至深夜；而國5北向宜蘭至坪林，預計上午9時、10時陸續出現車潮，恐要到隔日凌晨2、3時才紓解。

高公局提醒，春節連假國道部分交流道將實施匝道封閉管制，請用路人提前改道。

至於封閉時段與交流道，高公局指出，分別為2月17日至19日凌晨5時至中午12時，國1平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口，國5石碇、坪林交流道南向入口；2月19日至21日上午10時至晚間6時，國1仁德、虎尾交流道北向入口，國1王田交流道雙向入口，中午12時至晚間12時國1埔鹽系統交流道北向入口，國3西濱交流道北向入口。

另外，高公局表示，依據觀光署統計資料，春節連假期間，初一至初三（2月17日至19日）為整體訂房率高峰，約在5成以上；部分縣市如苗栗、台中、南投、雲林、嘉義及宜蘭則達6至8成，預估將有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭及中部熱門景點，建議民眾多加利用公共運輸往返。

高公局指出，這次春節共有88條國道客運路線提供票價優惠，最低可享6折，既能節省荷包，也能縮短旅途時間，呼籲民眾善加利用。（編輯：張雅淨）1150212