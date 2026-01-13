春節國道初一塞到初五 好走時段公開

今年春節有9天連續假期將至，國道預估將湧現大量車潮。圖為114年春節國道的收假車潮。（本報資料照片）

今年春節有9天連續假期將至，228又有連假接力，交通部高速公路局預估，國道將湧現大量車潮，南下車流集中2月17日至19日（初一至初三），北返集中2月19日至21日（初三至初五），提醒用路人避開易壅塞路段，挑好走時段出發。

高公局交通管理組科長張耿宗說明，春節車潮集中2月17日至21日，南向集中17日至19日、北向集中19至21日。分析西部國道2月17日至19日上午南向車多，桃園、新竹及彰化易塞，建議上午6時前或中午12時後出發；2月19日至21日下午北向車多，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園易塞，其中19日至20日北向新竹、苗栗可能塞到隔日凌晨，建議中部北向中午12時前出發、南部北向上午9時前出發。

春節國道5號2月17日至19日預估上午5時起南向車流湧現並持續至下午，建議上午5時前或下午5時後出發，2月18日至21日預估上午9時起北向車流湧現，持續至深夜甚至隔日凌晨，建議上午9時前出發。

張耿宗說，和平紀念日連假預估第1、2天為南向尖峰，第2、3天為北向尖峰，部分路段恐長時間壅塞。西部國道2月27日及28日南向建議上午6時前或中午12時後出發；2月28日及3月1日中部北向建議中午12時前出發，南部北向建議上午9時前出發；國道5號2月27及28日南向建議上午5時前或下午5時後出發，2月28日及3月1日北向建議上午9時前出發。

張耿宗提到，預估春節交通量與前2年相似，因除夕前有2天假期，南下較分散，民眾會提早出發，國道將自2月17至22日每日0至5時實施暫停收費分流。