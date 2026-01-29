春節國道塞車時段曝光 88條客運最低6折優惠

春節連假中返鄉與旅遊車潮交織，交通壓力升高。高公局預估，在9天連假期間，北返車流將集中於初三、初四，北向交通量約為平日的1.6倍；其中，國道5號北向自初二起交通量明顯攀升，並於初五達到全期高峰，成為收假最壅塞路段。為緩解車潮，全國88條國道客運祭出最優6折優惠，台鐵則放寬訂票張數至每人每日最高9張，鼓勵大眾多利用公共運輸。

高公局公布春節塞車時段，初三、初四(2/19~2/20)北向交通量達72至78百萬延車公里，車流將高度集中。為降低尖峰時段壅塞風險，將透過高乘載管制、替代路線與公共運輸並行，引導車流與人流分散。

廣告 廣告

依據高公局規畫，國道1號下營系統至頭份、國道3號官田系統至竹南，各交流道北向入口，將於初三、初四每日13時至18時實施高乘載管制；國道5號蘇澳至頭城各交流道北向入口，自初二至初五(2/18~2/21)每天13時至18時管制，僅限乘載3人以上小型車或符合規定車輛進入。

為協助駕駛即時判讀，高公局同步在交流道附近重要路口與匝道入口前，設置高乘載預告與禁制性告示牌。重要路口標誌採圖像化設計，清楚標示管制方向、車種、人數及時段；匝道入口則設立文字型禁制標誌，作為執法依據，提醒用路人提早改道。

除國道管制措施外，交通單位同步啟動非國道路網分流。北部地區國道1號、3號尖峰時段車流量大，建議用路人改行台61線西濱快速道路；國1湖口至新竹路段壅塞時，可利用台1線與台31線作為短程替代道路。宜蘭北返車輛除行駛國道5號外，也可視即時路況改行台9線北宜公路，減輕國5壓力。

在公共運輸方面，公路局表示，年節期間全國共有88條國道客運路線配合疏運，提供6折或平日票價優惠，並搭配台鐵、高鐵與在地客運的轉乘優惠，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具取代自行開車。

此外，為提升鐵路運輸彈性、分流連假人潮，台鐵公司宣布，自3月3日起旅客以個人訂票方式購票，每人每日可預訂車票張數由原本6張提高至9張；若採去回程訂票，單次最多可預訂18張。台鐵指出，新制適用於親子座、騰雲座艙、自由座、實名制列車及兩鐵列車，有助家庭或團體旅客一次完成訂票事宜。

2026年春節國道交通疏導措施，如下表：

原文出處

延伸閱讀