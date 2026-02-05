▲春節國道客運88條路線票價6折優惠，搭配TPASS最低42折！

生活中心／綜合報導國旅一直被批評太貴，因此國人都搶出國，卻不在自家玩。日前就有網友分享，看到網路上一個五天四夜的國旅行程，從台北出發，經九份、日月潭到阿里山，一人團費竟要價17萬多，就算湊六人成團，一人也得花5萬元，直呼嚇壞了，真的只有盤子才會去國旅。不過專家一看行程，點出關鍵！日月潭湖光山色，碧綠湖水，映照太陽微光，遠方還有交疊山巒，美景吸旅客。和九份、阿里山，並列國旅亮點！不過現在卻有網友發現，想一次玩遍三大景點，口袋得夠深，一人團費五萬起跳。民眾：「哇有點貴，我們自己開車玩，全家玩，應該也不用那麼貴吧，如果你出去國外玩，連飛機住宿應該也是，差不多這樣（價錢）。」民眾：「我想用團費來看不準，要看住什麼飯店，吃什麼餐，以日本（團費）來講，也有三萬多的，也有八萬十萬的，你不能夠用，我想旅遊的東西，不能夠用錢，用那樣的錢來衡量，要看它的內容。」套裝行程包含阿里山（圖／民視新聞）九份出發，在新竹逛城隍廟吃美食，之後轉到日月潭放鬆身心，最後去阿里山看神木。從北玩到南，五天四夜，一人成行，行程要價17萬5930元，六人成團，平均下來，一人也要5萬680元。讓不少網友看了直呼，這啥盤子富豪等級的國旅，只能看看，根本玩不起，這價錢都能去泰國兩趟了，出國比較便宜。品保國旅團費制價發言人陳永翔：「如果你是住五星級飯店，或者是你的選擇裡面包車，或者是用比較特殊的一個規格，來做導遊的一個安排，相信這個都是造成，預算會比較高的原因。」套裝行程包含九份（圖／民視新聞）內行人看門道，專家指出，這行程是包車，不是遊覽車，包車、包吃、包住，團費價格自然壓不下來！而且行程內容還附有中英文司機加導遊，所以並不算特別貴。只是其實從數據來看，國旅疫後早已回溫七八成，交通部想再催國旅商機，恐怕得立院來配合。品保國旅團費制價發言人陳永翔：「原定國旅補助，會在四到六月來進行，那因為目前總預算的關係，暫緩實施，我們後續要再密切注意一下，政府的公告。」觀光署20億救國旅補助，原定4月上路，希望避開旺季、鼓勵平日，但預算卡關，恐怕得延宕到9月，就不知道業者們到底還能撐多久。原文出處：三大景點國旅團5天4夜要5萬6！ 網友嚇壞「真的盤子才去」 更多民視新聞報導抓到了！阿里山工寮遭闖入 黑熊因蜂蜜成功誘捕阿里山、日月潭5天4夜「1人團費噴5萬」！網見1細節秒懂：真的不夠有錢九份、日月潭、阿里山都玩到！5天4夜行程「團費破5萬」 他傻眼：盤子等級

