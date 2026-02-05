春節國道客運88條路線票價6折優惠 搭配TPASS最低42折
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】因應春節與二二八和平紀念日連假返鄉與出遊需求大增，交通部公路局推出國道客運票價優惠措施，鼓勵民眾多利用大眾運輸。春節連假自115年2月13日至22日，88條指定國道客運路線提供6折優惠，搭配「TPASS 2.0常客優惠」後，票價最低可達42折，盼有效減少國道車潮。
▲春節國道客運88條路線票價6折優惠，搭配TPASS最低42折！
公路局表示，透過票價折扣不僅可降低旅運成本，也能免去自行開車與塞車之苦，讓民眾返鄉或旅遊更加輕鬆。以台中客運9010「台中—新竹」路線為例，全票170元，春節期間約100元即可搭乘，價格相當實惠。
緊接而來的二二八連假，自2月26日至3月1日同樣推出優惠措施，國道客運票價85折，若再搭配TPASS 2.0常客優惠，最高可享6折價格，提供民眾更多元且經濟的交通選擇。
除了票價折扣外，公路局也祭出轉乘好康。民眾只要搭乘台鐵、高鐵或國道客運，並持有效電子票證，在10小時內轉乘市區公車或公路客運，即可享有免費一段票或基本里程優惠，提升「最後一哩路」便利性。同時，全台另有58條指定「幸福巴士」路線提供免費搭乘，方便旅客深入各地景點。
公路局提醒，相關優惠期間為春節2月13日至22日，以及二二八連假2月26日至3月1日，呼籲民眾提早規畫行程，多加利用公共運輸，不僅省錢，也有助於紓解連假交通壅塞。
