春節國道攻略出爐！6天凌晨免收費 初三、初四塞到凌晨

115年春節連假為2月14日至2月22日，共計9天；和平紀念日連假為2月27日至3月1日，共計3天，兩個連假僅相隔4天。高速公路局以長假期規模擬定國道疏導計畫，預估春節期間初三雙向車流達135百萬延車公里，約平日1.5倍。

春節期間初三雙向車流達135百萬延車公里，約平日1.5倍。（示意圖／中天新聞）

高公局研判，春節交通需求以返鄉團圓及旅遊旅次為主，南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量預估達69百萬延車公里，約平日1.5倍。北向集中在初三至初五，初四出現最大量預估達75百萬延車公里，約平日1.6倍；和平紀念日連假主要為旅遊旅次，交通量預估為107至115百萬延車公里，首日南向可達62百萬延車公里，為平日1.3倍。

春節連假期間，高公局規劃多項交通疏導措施。匝道封閉部分，2月17日至2月19日每日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間改為大客車專用入口。2月19日至2月21日每日10至18時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口，12至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高乘載管制方面，2月19日、2月20日每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南各交流道入口匝道實施管制。2月18日至2月21日每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道實施管制，結束時間視交通狀況機動調整。

115年春節國道疏運措施。（圖／高公局提供）

收費措施部分，2月14日至2月22日採單一費率，2月17日至2月22日國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費，同期間每日0至5時暫停收費。和平紀念日連假2月27日5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。2月28日5至12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。

高公局預估，春節連假北向需求集中於初三至初五，恐出現長時段壅塞，初三至初四部分路段如國1、國3北向新竹、苗栗路段及國5北向宜蘭路段可能壅塞至凌晨，甚至有跨夜車流至隔日凌晨。和平紀念日連假適逢春季，各地均會出現旅遊人潮及車潮，尖峰時段國道瓶頸路段交通需求大於可服務容量，發生壅塞在所難免。

和平紀念日連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）

高公局建議，用路人多搭乘公共運輸前往目的地，如要開車出門請先瞭解各項交通疏導措施，多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。高公局呼籲，出發前請做好車輛安全檢查並養足精神，行進間多注意車前狀況並保持安全距離，切勿疲勞或分心駕駛，以確保行車安全。

