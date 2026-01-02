春節國道疏導出爐！初三至初四恐塞到凌晨

2026年春節及和平紀念日（228）連假即將到來。（示意圖／東森新聞）





2026年春節及和平紀念日（228）連假即將到來，交通部高速公路局今日（2日）公布國道交通疏導措施。

今年春節連假自2月14日至22日共計9天，隨後的和平紀念日連假則自2月27日至3月1日共3天。由於兩大連假僅相隔4天，高公局研判交通需求將以返鄉團圓及旅遊旅次為主，尖峰時段部分路段恐發生長時段壅塞。

春節南向初二最塞、北向初四高峰 凌晨0至5時暫停收費

高公局預估，春節南向交通量集中在初一至初三，其中初二（2月18日）為南向最大量，預估達69mvk（百萬延車公里）；北向則集中於初三至初五，初四（2月20日）預期達75mvk。

廣告 廣告

初三（2月19日）則為雙向交通量最高峰，預計達135mvk。高公局特別提醒，初三至初四期間，國1、國3北向桃竹苗路段及國5北向宜蘭路段，恐出現壅塞至凌晨甚至跨夜的車流。

在收費措施方面，春節連假期間（2月14日至22日）國道採單一費率，其中初一至初六（2月17日至22日）每日凌晨0至5時全線暫停收費；國3新竹系統至燕巢系統則另採單一費率再8折之差別費率。

實施高乘載與匝道封閉 初三、初四北向入口加強管制

為確保路網流暢，高公局將於特定時段實施管制。高乘載管制方面：初三、初四（2月19日、20日）下午1時至晚間6時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南各入口實施管制；國5北向蘇澳至頭城入口則於初二至初五（2月18日至21日）下午1時至晚間6時實施高乘載管制。

匝道封閉部分：初一至初三（2月17日至19日）凌晨5時至中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。初三至初五（2月19日至21日）上午10時至晚間6時封閉國1仁德、虎尾北向入口及王田雙向入口；中午12時至晚間12時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

和平紀念日旅遊熱 228當天南向車流預估達平日1.3倍

針對和平紀念日連假，高公局預估交通量介於107至115mvk。首日（2月27日）南向預計達62mvk，為平日1.3倍。疏導措施包含：2月27日與28日特定時段封閉國1平鎮、埔鹽及國5石碇、坪林南向入口；2月28日至3月1日中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽及國3西濱北向入口。

此外，2月28日至3月1日下午1時至晚間6時，國5蘇澳至頭城北向入口實施高乘載管制。收費則採單一費率，每日凌晨0至5時暫停收費。

更多東森新聞報導

跨年倒數！「國師」唐綺陽曝12星座2026年運勢走向

國運抽中「下下籤」！詹惟中5點示警：務必要小心

2026年4生肖犯太歲！命理師點名他：恐車禍血光之災

