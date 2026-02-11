春節國道疏運啟動！ 高乘載時段出爐 最塞時段一次看





春節9天連假將至，返鄉與出遊車潮可望同步湧現。為分散尖峰流量、降低壅塞風險，高公局公布國道匝道管制與高乘載措施，最塞時段也出爐，高公局並呼籲用路人多利用離峰時段上路、提早或延後出發，以提升行車效率與安全。

高公局表示依交通量預測，北返車流將集中在初三、初四（2/19～20日），國道1號與國道3號交通量約為平日的1.6倍；國道5號北向自初二（2/18）起車流明顯增加，並於初五（2/21）達到高峰，建議民眾提早規劃行程。

高乘載管制方面，國道1號下營系統至頭份、國道3號官田系統至竹南的北向入口，將於2月19日至20日（初三、初四）每日13時至18時實施；國道5號蘇澳至頭城北向入口，則於2月18日至21日（初二至初五）每日13時至18時管制。管制時段與路段僅開放3人以上小客車或符合規定車輛進入，駕駛行經管制區前請提前搖下車窗配合查驗，以加速放行，並留意交流道周邊清楚標示，依指示行駛。

高公局建議，欲北返或走國5的用路人可避開午後尖峰，改採清晨或晚間出發，或視即時路況改走替代路線，以降低塞車機率。另提醒行前可透過即時路況平台查詢交通資訊，妥善安排補給與休息點，確保行程順暢。

▼高公局高乘載時段出爐。（圖／翻攝《高速公路局》粉專）

（封面圖／Unsplash）

