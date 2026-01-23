春節國道要順行 靠1968 App就行

高速公路局（下稱高公局）為提供民眾即時掌握國道路況與行車安全，持續優化「高速公路1968」App。整合即時路況、事件（壅塞、事故及施工等）資訊推播服務，並將「時間預測」功能導入AI演算法，提供具即時性及準確性的行車預測資訊，歡迎用路人多加下載利用及分享，將有助於避開國道壅塞。（網址：https://1968.freeway.gov.tw/sapp）。

為提升駕駛行車安全與便利，高速公路1968 App一次整合國道即時路段績效、壅塞、事故及施工等多項資訊，協助民眾行車途中即時掌握國道資訊。其中「時間預測」功能，又以高速公路電子收費系統（ETC）歷史交通數據為資料基礎，導入AI技術以提升預測精準度，可提供即時或未來一百日內國道行車時間預測結果，期使民眾規劃行程時可彈性調整路線，有效避開壅塞路段，實現分散車流目標。用路人使用本項功能也可同時查閱沿途路段天候、即時車速及路況影像，出發前瞭解交通狀況；行車中掌握最新路況。