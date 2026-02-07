春節國一平鎮系統南下匝道管制 用路人請走替代路線

春節假期國一平鎮南下匝道每日5～12時管制。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】今年春節9天連續假期（2月14日至2月22日）即將到來，為確保國道交通順暢，桃園市警察局平鎮警分局配合交通部交通疏導專案，特別公告國道一號平鎮系統南下匝道管制措施。管制時間為2月17日（初一）至2月19日（初三）每日上午5時至12時，實施定時封閉，請用路人提早規劃行程，避免臨時擁擠。

平鎮警分局說明，此舉旨在分散車流量，減輕假期尖峰壓力。封閉期間，大溪往觀音方向的用路人，可改行駛台66線快速道路，接取台61線西濱快速道路南下；或於台66線中豐路交流道下交流道，轉南平路、陸橋南路，接臺1線（延平路）南下。往大溪方向則建議行駛台66線快速道路後，轉入臺3線南下，這些替代路線能有效避開主幹道車陣，縮短旅行時間。

收假日前（2月22日前）匝道入口不會封閉，但警方仍提醒駕駛人出門及返程前，務必掌握最新交通資訊。各項管制與服務措施，可直撥平鎮警分局勤務中心電話03-4390218、高速公路查詢1968，或上交通部網站http://www.motc.gov.tw即時查詢。平鎮警分局呼籲民眾遵守規定，共同營造安全順暢的春節交通環境，讓假期旅遊更安心愉快。(圖/警方提供)