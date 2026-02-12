春節圍爐不留代價 營養師教您守住腰圍健康

臺東縣衛生局

春節期間團圓餐聚多，高油高糖的年菜常讓身體健康亮紅燈，臺東縣衛生局營養師提醒民眾，年節飲食應掌握先吃蔬菜、聰明替換澱粉以及選擇原型食物等3大原則，並配合規律運動與補水，才能有效預防代謝症候群，避免年後腰圍失守。

衛生局指出，春節是健康管理的關鍵挑戰，建議圍爐時先攝取1個拳頭份量的蔬菜增加飽足感，若有年糕或蘿蔔糕等澱粉類食物，當餐飯量就要減半，另外應選擇豆製品或鮮魚等原型食物，取代貢丸、蛋餃等加工品，並挑選瘦肉食用，減少飽和脂肪與鈉含量的攝取，以減輕身體代謝負擔。

廣告 廣告

除飲食控制外，久坐也是代謝的天敵，衛生局呼籲，民眾春節應多到戶外走春，每日維持30分鐘快走等中度運動，有助於燃燒脂肪，同時要以白開水取代含糖飲料，成人飲水量應達體重乘以30毫升，幫助體內廢物排出，落實健康均衡飲食與規律活動，就是預防代謝症候群的最佳良藥。