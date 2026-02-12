春節圍爐不留「代」價 營養師教你年節腰圍不失守

春節圍爐「不囤油」，營養師籲高纖蔬菜先墊胃，運動與補水維持代謝率。（記者鄭錦晴攝）

記者鄭錦晴／台東報導

春節家人團圓共享美食，但高油、高糖、高鹽的年菜常讓血壓、血糖及血脂悄悄失控，讓身體付出沉重的健康「代」價。台東縣衛生局營養師提醒，年節後「腰圍暴走」正是代謝症候群的警訊，呼籲民眾應掌握圍爐飲食「不囤油」的秘訣，遠離代謝症候群風險。

衛生局營養師提供健康小撇步，首先可高纖蔬菜先墊胃，圍爐時請先攝取至少「一個拳頭大」的蔬菜，利用膳食纖維增加飽足感，能有效延緩血糖上升並預防過量進食，落實「菜比水果多一點」的原則。

又過年常見的年糕、蘿蔔糕或佛跳牆裡的芋頭、栗子、蓮子都屬於澱粉類，若食用這類料理，當餐飯量應減半，澱粉總攝取量以「一個拳頭多一點」為限，並建議選用五穀飯或紅藜等未精製澱粉，減少內臟脂肪堆積。

營養師提醒，代謝症候群患者應控管鈉含量與飽和脂肪「原」型食，取代加工少負擔，建議以豆製品、鮮魚或雞肉等原型蛋白質取代貢丸、燕餃及蛋餃等加工火鍋料；食用蹄膀時應挑選瘦肉，減少代謝負擔。

另久坐是代謝的天敵，運動與補水才是維持代謝率的良藥，建議可日行萬步甩負擔，堅持每日維持三十分鐘中度運動（如快走），多喝水取代糖飲，成人每日飲水量約為「體重 x 30 ml」。水分能促進廢物排出，降低因攝取過多含糖飲料，增加脂肪肝的風險。