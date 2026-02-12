春節圍爐不留「代」價 營養師教你年節腰圍不失守
記者鄭錦晴／台東報導
春節家人團圓共享美食，但高油、高糖、高鹽的年菜常讓血壓、血糖及血脂悄悄失控，讓身體付出沉重的健康「代」價。台東縣衛生局營養師提醒，年節後「腰圍暴走」正是代謝症候群的警訊，呼籲民眾應掌握圍爐飲食「不囤油」的秘訣，遠離代謝症候群風險。
衛生局營養師提供健康小撇步，首先可高纖蔬菜先墊胃，圍爐時請先攝取至少「一個拳頭大」的蔬菜，利用膳食纖維增加飽足感，能有效延緩血糖上升並預防過量進食，落實「菜比水果多一點」的原則。
又過年常見的年糕、蘿蔔糕或佛跳牆裡的芋頭、栗子、蓮子都屬於澱粉類，若食用這類料理，當餐飯量應減半，澱粉總攝取量以「一個拳頭多一點」為限，並建議選用五穀飯或紅藜等未精製澱粉，減少內臟脂肪堆積。
營養師提醒，代謝症候群患者應控管鈉含量與飽和脂肪「原」型食，取代加工少負擔，建議以豆製品、鮮魚或雞肉等原型蛋白質取代貢丸、燕餃及蛋餃等加工火鍋料；食用蹄膀時應挑選瘦肉，減少代謝負擔。
另久坐是代謝的天敵，運動與補水才是維持代謝率的良藥，建議可日行萬步甩負擔，堅持每日維持三十分鐘中度運動（如快走），多喝水取代糖飲，成人每日飲水量約為「體重 x 30 ml」。水分能促進廢物排出，降低因攝取過多含糖飲料，增加脂肪肝的風險。
其他人也在看
美國單週申請失業金人數降至22.7萬人 符合預期
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國勞工部今天公布，至2月7日截止的1週申請失業給付人數較前週減少5000人至22萬7000人，與FactSet調查的分析師預估值22萬6000人幾乎相同，維持在過去幾年的健康區間。
春節圍爐不留代價 營養師教您守住腰圍健康
春節期間團圓餐聚多，高油高糖的年菜常讓身體健康亮紅燈，臺東縣衛生局營養師提醒民眾，年節飲食應掌握先吃蔬菜、聰明替換澱粉以及選擇原型食物等3大原則，並配合規律運動與補水，才能有效預防代謝症候群，避免年後
無人機外交小組執行長談台美無人機合作 (圖)
負責「無人機外交小組」的外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋表示，工研院獲得無人機系統認證的授權，意味著美國跟台灣能共同推廣無人機的第三國合作，兩者都是台美「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）重要合作項目。
減少資遣費、限制罷工 阿根廷推勞動新法掀抗議 數千人街頭示威爆警民衝突
阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）政府擬推行大規模勞工改革，以吸引投資和促進經濟動能，受到工會聯盟強大反對，在參議院審議之際，數千人走上街頭，警方設置圍欄與水炮車與群眾對峙，當民眾往國會建築推進時更爆發衝突，民眾朝警方投擲物品，後者回以催淚瓦斯，場面一度混亂。米雷伊的法案希望鼓勵正式就業，並降低資遣費與不當解僱訴訟爭端。法案還擬修改加班費制度、要求列為「關鍵服務」的產業在罷工期間必須維持50%至75%的運作，以及限縮工會資金來源。新法最具爭議的部分之一，是針對阿根廷的解僱制度。數十年來，該制度對不當解僱提供高度保障，法院可裁定高額賠償，導致裁員後常出現大量不當解僱訴訟。資方認為這些訴訟對中小企業影響巨大，支持者認為新法有助於促進投資與創造就業機會；但工會代表則批評，新法將使勞工權益倒退，讓阿根廷淪為「全球廉價勞動力中心」。阿根廷工會歷來勢力龐大，勞資衝突期間多次展現癱瘓國家貿易與物流運作的能力。此次示威由阿根廷總工會（CGT）等主要工會發動，部分公部門與農產品出口部門也展開罷工，並放話不排除升級行動。不過，執政黨在國會並未掌握多數席次，但表示已調整法案內容以爭取部分反對派支持；若參議院通過，仍須送交眾議院表決。
三師兄田啟文開撕女婿酸劉冠廷「沒過人之處」 來台體驗年味不知台北空城
從《少林足球》「三師兄」到影壇資深前輩，田啟文跨足台港影視圈一甲子，此次應邀參演由許承傑執導的新片《雙囍》，與金馬影帝劉冠廷、影后楊貴媚同場飆戲。今（12日）首映會上，藝人受訪一字排開，剛好男方、女方坐兩邊「壁壘分明」。
5月嬰咳到發紫！今年首例百日咳確診 醫示警：最怕家長以為是感冒
疾管署今（12日）公布，今年首例百日咳病例出現在北部一名5個月大男嬰身上。雖已按時接種2劑疫苗，但自1月23日起出現咳嗽、喘鳴、流鼻水等症狀，家長多次帶醫卻未見改善，甚至在後期出現陣發性劇烈咳嗽、呼吸急促。經2月10日採檢，確認感染百日咳，目前症狀已逐漸穩定。
政府將編30億元保護國產車 經濟部說明3大具體重點
台美關稅談判結果，美製汽車零關稅政策引發外界關注國產汽車是否面臨崩盤危機。經濟部長龔明鑫10日指出，目前政府已初步匡列約30億元專項經費保護國產車。至於支持方案具體內容，經濟部今（12）日列出3大具體重點說明。
小琉球衛生所新增腸胃鏡檢查 醫療同步全面升級
（中央社記者黃郁菁屏東縣12日電）屏東琉球鄉衛生所今年新增腸胃科門診，並強化假日與夜間待診制度；硬體上新增胃鏡室及巡迴醫療車等，未來還會投入新台幣3000萬元內部整修，全面升級離島醫療品質。
恆春夜市現非法中國零食 衛生局稽查最高罰300萬
南部中心／洪明生、陳芷萍 屏東報導又有攤販業者違法販賣未經核准輸入的中國零食，屏東縣衛生局日前到恆春夜市進行年節食安稽查時，發現攤位上出現好幾款中國網紅零食，要求業者下架，最高恐遭罰三百萬元。
北北基地質賞析手冊發布 6路線帶你發現地景之美
（中央社記者曾筠庭台北12日電）經濟部地礦中心今天發布第6本地質賞析手冊「北北基生活圈-登上大屯火山．從新角度遊山河海」，以地質環境教育為主軸，規劃北部岬灣海岸、陽明山火山、觀音山火山、南勢溪流域河谷、基隆河上游河谷及金銅煤礦區等6條主題路線，帶領民眾從地質視角認識北北基「山、河、海」地景之美。
日本擬首度制定國家情報戰略 盼強化情報能力
（中央社東京12日綜合外電報導）日本內閣官房長官木原稔今天宣布，日本政府將研議制定「國家情報戰略」。這是日本首相高市早苗欲加強情報能力的一環，若制定專門聚焦情報活動的國家戰略，將屬首度。
「三金國寶大師」范宗沛65歲病逝！公司悲痛證實死訊
「三金國寶大師」范宗沛65歲病逝！公司悲痛證實死訊
子女返鄉先助爸媽「藥箱大掃除」！醫籲：慢性病控制不能放年假
【健康醫療網／記者陳靖安報導】農曆春節雖是闔家團圓的溫馨時刻，但卻也是長者慢性病最容易失控的關鍵時期。衛生福利部臺北醫院家庭醫學科鄭以信醫師提醒，過年期間民眾作息容易紊亂、飲食油膩，加上長輩常因藥物管理混亂或「過年不吃藥」的迷思自行停藥，容易讓血壓、血糖在短時間內失去控制，增加中風、心肌梗塞等急性風險。 她呼籲，子女返鄉團圓時，不妨先陪爸媽完成一場「藥物斷捨離」，檢視家中藥袋與來源複雜的成藥，透過藥箱大掃除、確認服藥認知與規劃回診，才能守護全家，平安過好年。 藥物重疊、漏吃與過期藥品 成高齡健康的隱形危機 鄭以信醫師指出，家醫科門診在春節前後，常會遇見慢性病惡化案例，背後關鍵多半出在「用藥混亂」。她指出，許多長者同時患有心血管疾病、高血壓、糖尿病或退化性關節炎，長期在不同科別領藥，家中又存放自行購買或親友推薦的成藥，導致藥袋越堆越多。 鄭以信醫師警告，上述情況容易產生3大風險：首先是「藥物重疊」，也就是領取到藥效相近的藥物；其次是「管理不當」，因藥量繁雜導致漏吃或重複吃藥；最後則是「保存過期」，長輩因惜物心態保留過期藥品以備不時之需，反而大幅提升藥物交互作用或副作用的危險。 從清理過期
世界盃資格賽／陳盈駿、林庭謙領軍 台灣隊26日主場迎韓國全力搶首勝
2027年FIBA世界盃亞洲區資格賽第二階段，台灣隊將在26日晚間19時於新北市新莊體育館迎戰強敵韓國隊，儘管台灣隊面對日本苦吞二連敗，但回到主場後，在球迷的加持與鼓勵中，將全力搶下首勝，爭取進軍世界盃的機會。
過年生病去哪看醫生？ 2026最新春節看診查詢方式一次看！
作者／KingNet國家網路醫藥編輯 吳儀文今（2026）年2月14日至22日，過年連假期間許多醫療院所都會休診或減診，若是身體不適需要看醫生，到底要去哪裡看病？該如何知道哪裡有在看診呢？《KingNet國家網路醫藥》整理了過年看診查詢管道，幫助民眾過年期間生病需要求診時可以快速找到醫療院所就醫治療！過年看診查詢一：健保署官網－春節就醫專區目前，健保署已在官網建置「春節就醫專區」，民眾可以依照以下步驟，快速查詢醫療院所的看診時段，找到過年期間可以看診的醫療院所就近就醫：前往健保署官網（https://www.nhi.gov.tw/ch/mp-1.html），點選進入「春節就醫專區」進入後，點選「就醫時段看診查詢」點選「院所服務時段查詢」，進入查詢系統（https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1002S01）選擇所在地「縣市」、「鄉鎮市」挑選就醫日期，也可選擇欲看診的時段（上午、下午、晚上）若要去診所就醫，可在「院所層級／特約類別」選擇「基層醫療單位」點選下方查詢後，系統就會自動整理出可以看診的院所過年看診查詢二：健保快易通APP另外，「全民健保行動快易
侯友宜視察三峽區長福橋工程（1） (圖)
新北市長侯友宜（中白衣者）12日前往視察三峽區長福橋新建工程，並宣布主橋行人通道13日起開放通行。
李貞秀參選資格爭議 陸委會：將找專家學者釐清
（中央社記者李雅雯台北12日電）陸委會主委邱垂正今天表示，民眾黨不分區立委李貞秀在登記成為候選人時有「雙重戶籍」，參選資格有重大爭議；陸委會發言人梁文傑指出，將找專家學者釐清相關問題。
梁文傑證實：李貞秀登記不分區候選人時 確實是雙重戶籍身分
[Newtalk新聞] 民眾黨新科立委李貞秀因國籍事件惹議，現在又爆出她2024年列不分區名單後，去（2025）年才放棄中國的戶籍。大陸委員會副主委暨發言人梁文傑今（12）日下午在例行記者會證實，當時民眾黨讓李貞秀登記不分區候選人，確實是雙重戶籍身分，但這件事最重要還是《國籍法》的規定。 梁文傑坦言，陸委會是第一次碰到李貞秀這樣的案例，在法律解釋上有待釐清的地方。前提是第一，中國大陸人士不能參加台灣的選舉，第二，中國大陸人士要在台灣定居設籍，滿10年才能登記參選，第三就是說，你在台定居設籍後，我們給你3個月的時間要回去註銷大陸戶籍，而且要把相關的註銷證明繳回移民署，才算完成你的身分轉換的程序，如果你沒有完成，政府就會撤銷你的定居許可，「當事人等於從頭就沒有取得台灣的身分」。 梁文傑指出，《兩岸條例》在2004年修正後，已經累積很多案例，就是給予定居身分，但沒有回去中國註銷戶籍，也沒有把註銷證明繳回移民署，所以陸委會去年幾乎用一年的時間清理舊案，而李貞秀也是在這批舊案裡。因此，民眾黨讓李貞秀登記該黨的不分區候選人時，她確實是有雙重戶籍，也就是沒有撤銷中國戶籍，「這是極為特殊的案例，也凸顯
織田裕二拍戲40年：前所未見！《北方謙三 水滸傳》再合體反町隆史
織田裕二領銜主演的年度史詩鉅作《北方謙三 水滸傳》，將於15日與日本同步全台獨家首播。本劇改編自日本文壇巨擘北方謙三銷量突破1160萬冊的傳奇小說，集結織田裕二、反町隆史、龜梨和也等天王級卡司，以電影規格還原北宋末年的壯闊戰火。該劇製作規模更被日媒譽為「規格外（超越一般規模）」，讓織田裕二感嘆：「這是我演戲 40 年來，從未見過的壯麗規模。」
工研院新任副院長佈達 李宗銘：深化研發布局與產業創新動能
【民眾新聞網方健龍新竹報導】工研院今（12）日舉辦新任副院長佈達典禮，宣布由協理李宗銘升任工研院副院長一職，並 […]