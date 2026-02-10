【華人健康網記者黃曼瑩／台北報導】農曆春節將至，街頭巷尾瀰漫滷肉香、乾貨味，年菜桌上的佛跳牆、火鍋與甜品也蓄勢待發。然而，對糖尿病合併慢性腎臟病(CKD)的病友來說，年節期間可說是「飲食地雷密布」，一不小心就可能讓血糖與電解質失控。為幫助病友聰明應對飲食挑戰、安心過好年，安南醫院腎臟科主任林軒名特別提出3大「護腎行動招式」，讓病友能既保住面子也護住「腰子」。

春節圍爐要控糖護腎！醫揭：3大「護腎行動」搭配分期護腎對策

3大護腎行動招式

林軒名主任指出，這3招分別從食材、做法、醬料著手：

◎第一招：餐盤大搬風，澱粉換換愛

蘿蔔糕、發糕、年糕——這些象徵吉祥的年節點心，都是精緻澱粉。若想多享用幾口，應減半主食（如白飯）來達成「澱粉替換制」。掌握這項技巧，就能讓血糖像馬兒奔馳般穩定，不再上衝下洗，避免血糖震盪帶來的風險。

◎第二招：口訣記心中，先燙再拌炒

火鍋蔬菜或長年菜（如芥菜）的鉀離子含量高，對第四、五期腎友來說，攝取過量易導致高血鉀危機。建議先汆燙3-5分鐘，讓鉀離子釋放至水中，再進行拌炒或煮食，保留風味同時降低負擔。最重要的原則是：「只吃料、不喝湯」，避免火鍋湯底中的電解質與磷讓腎臟負荷加劇。

◎第三招：醬料改天然，零嘴要限量

沙茶醬、醬油膏雖風味十足，卻富含鈉與磷，不利腎臟代謝。建議改用蔥、薑、蒜等天然香料提味，更能凸顯食材原味。年節常見的烏魚子、堅果與肉乾也要節制攝取，建議與親友共享淺嚐，避免隱性磷攝取過量導致皮膚搔癢等不適。

分期護腎對策

林軒名主任另指出，除了這3招外，尚應配合分期護腎對策，以能從容應戰年菜大軍：

初期腎病變與糖友：控血糖是關鍵

紅燒魚、糖醋菜餚中的勾芡醬汁常隱含大量碳水，建議採「分離策略」：只吃魚肉、不沾醬汁，減少醣負擔。年節甜點也建議選擇無糖、低醣版本或減量食用，避免血糖如雲霄飛車般波動。

中後期腎友：攻防鉀與磷，少湯多蔬識技巧

面對芥菜、茼蒿、高麗菜等蔬菜，務必汆燙再料理；火鍋料亦應適量攝取、避喝湯底。透析病友則應特別注意年節常見零嘴中的磷與水分攝取，適量飲水、分次小口飲用茶水、或以噴霧瓶潤喉取代敬酒喝湯，都是兼顧禮儀與健康的好方法。

安南醫院腎臟科團隊。（圖片提供／安南醫院）

林軒名主任表示，春節是與親友團聚的美好時光，年節護腎不等於禁食，而是選擇更聰明的吃法。糖尿病腎友只要掌握「食物替代」、「汆燙處理」、「醬料調整」、「零食節制」等實用策略，就能與家人共享團圓滋味，健康迎接充滿活力的馬年。

