春節園區安全不打烊 園管局召開協調會強化防護量能





為確保產業園區營運穩定與整體安全，經濟部產業園區管理局提前部署，於今天（30日）召開「115年春節期間安全暨公務機密維護工作協調會報」，針對連假期間園區安全、防護及緊急應變機制進行全面盤點與整備。





園管局指出，春節連假期間自2月14日至2月22日，因應部分廠商持續生產，園區將加強保全及保警能量，維持24小時不間斷服務，確保廠商營運所需。同時，考量園區內多處觀光工廠在年節期間將迎來大量遊客，相關安全維護與防護作業也將同步升級，讓民眾能安心參訪、平安過年。

此次會議由園管局副局長劉繼傳親自主持，邀集園區內事業單位代表及所屬分局人員與會，針對春節期間的安全維護、公務機密防護及跨單位協調機制進行討論與確認，務求各項措施滴水不漏。





劉繼傳並於會中就局屬機關（構）廳舍及關鍵設施的安全現況進行盤點，檢視相關防護措施是否完善。劉繼傳表示，園管局已建置緊急通報聯絡網與應變群組，春節期間將依規定時段辦理逐層通報，掌握園區安全動態；一旦發生突發狀況，亦能即時聯繫相關單位迅速處置，降低風險衝擊。





此外，因應近年詐騙及滲透手法多元，園管局也將反詐騙、反滲透列為重點宣導議題，強化各單位人員的警覺心與應變能力，避免成為安全漏洞。





園管局強調，春節期間將特別加強對園區內金融機構、施工工地等高風險區域的巡視與監控，確保緊急應變管道暢通，並持續與園區事業單位密切合作，透過系統化整合與前期預警機制，共同打造安全、穩定且具韌性的春節園區環境。

