春節團圓入監相見 雲林第二監獄宗教家庭日溫馨登場

由志工老師說明浴佛意義，並帶著受刑人及家屬浴佛，給予彼此力量與祝福。（圖／雲林第二監獄提供）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】法務部矯正署雲林第二監獄於115年2月3日辦理「春節宗教家庭日懇親活動」，邀請收容人與家屬入監團聚，透過面對面互動與宗教關懷活動，營造溫馨祥和的春節氛圍，協助收容人進行心靈調適與正向轉化，強化家庭支持力量。

雲林第二監獄指出，家庭支持是收容人穩定情緒與順利復歸社會的重要基礎，為此特別結合福智佛教團體共同規劃活動內容，讓宗教關懷融入懇親過程，引導收容人在親情陪伴中反思自我、重整生活方向。活動現場安排收容人與家屬共同參與懇親互動，讓久別的親情得以交流，氣氛溫暖感人。

由教化科社工帶領受刑人及其家屬一起進行賓果遊戲互動，增添家屬互動的歡樂氣氛。（圖／雲林第二監獄提供）

活動中設計賓果互動遊戲，鼓勵收容人與家屬攜手完成任務，在輕鬆愉快的過程中促進溝通與合作，現場笑聲不斷，不僅拉近彼此距離，也讓家屬實際感受到收容人在監服刑期間的正向改變與努力。

此外，活動特別結合浴佛祈福儀式，由福智佛教團體志工帶領收容人及家屬進行簡要而莊嚴的浴佛活動。透過象徵洗滌煩惱與反省自我的儀式，引導參與者放下過往、沉澱心靈，並為新的一年許下祝福與期許，期盼以更正向的態度面對人生與家庭關係。

雲林第二監獄表示，藉由結合宗教關懷、家庭懇親與互動活動，不僅有助於穩定收容人情緒，也能強化其責任意識與自我反省能力，促進家庭關係修復。未來將持續結合民間團體與社會資源，辦理具教育意義的多元教化活動，協助收容人培養正向生活態度，為復歸社會奠定良好基礎。

