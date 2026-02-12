春節團圓更要「察言觀色」 這些變化可能不是老化

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】農曆春節將至，家人密集相處是觀察長輩健康的最佳時機。衛生福利部桃園醫院精神部主任蘇柏文特別提醒，失智症初期的表現未必是大家熟悉的「健忘」，更多時候是藏在情緒、行為或判斷力的改變中。家屬若僅將長輩的固執或反常視為「老了脾氣變差」，往往會錯失早期評估與專業介入的黃金機會。

在臨床實務中，失智初期長輩常出現不明原因的焦慮，或反覆主訴身體不適卻查無病因。此外，失眠、幻覺、甚至對親近家人產生不合理的猜忌（如懷疑東西被偷），都是常見的精神行為症狀（BPSD）。這些變化常讓家屬感到心力交瘁，但理解這並非長輩「故意刁難」，而是大腦功能退化的病理反應，是開啟照護對話的第一步。

當家屬察覺異狀想尋求醫療協助時，溝通技巧至關重要。蘇柏文主任建議，由於初期患者多半缺乏病識感，強硬要求就醫往往引發衝突。醫師多半建議改用「檢查腦部功能」、「提早做大腦保養」等正向說法，取代「失智症檢查」。透過溫和的包裝，不僅能降低長輩的排斥感，更能讓藥物治療與保養資源及早進場。

面對失智長輩的情緒波動或妄想，家屬切記「爭辯對錯」往往是衝突的催化劑。蘇主任指出，與其強調客觀事實來糾正長輩，不如優先「處理情緒」。先安撫、給予安全感，再利用其感興趣的話題或活動「轉移注意力」。這種以情感為核心的互動模式，能有效降低衝突頻率，同時緩解照護者的挫折感。

除了醫療介入，預防與延緩退化更要融入日常生活。國民健康署鼓勵透過地中海飲食、規律活動與社交刺激等「社會處方」來強化腦部韌性。蘇柏文主任呼籲，春節聚會後若有疑慮，民眾可隨時撥打「1966」長照服務諮詢專線，尋求社區據點與照護資源的協助。及早準備與理解，能讓這份照護與陪伴少一點慌亂，多一分從容。(圖：桃園醫院提供)