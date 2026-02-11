春節團聚親戚關心癌友壓力大 專家建議3招調適
（中央社記者陳婕翎台北11日電）農曆春節是象徵團圓的時刻，但對癌友而言，面臨著親友關心、飲食與作息失調、身體突發狀況、感染風險等考驗，尤其是關切伴隨的壓力，專家建議安心說、分心聽、定心安來調適。
對治療中或康復期的癌友及其家屬而言，過年往往是一場體力與心理的雙重考驗。癌症希望基金會病友服務部主任陳昀近日透過新聞稿分析，根據基金會多年病友服務經驗觀察，親友關心、飲食與作息失調、身體突發狀況、感染風險，是癌友在過年期間最常面臨的4大考驗。
陳昀表示，年節期間是癌症病友最容易感到焦慮、也最需要支持的時刻。面對親友關心與各種建議，癌友可先穩定自己的心，選擇相信專業醫療，並維持均衡飲食、備妥藥物、外出做好防護，顧好身體也不增加心理負擔。
來自親友一句句的關心詢問、各式各樣的養生偏方，背後帶來的心理壓力，是許多癌友最有感的年節大挑戰。癌症希望基金會附設心理諮商所所長葉北辰提到，這類壓力多半出於「親友期待自己要做點什麼」與「癌友不想讓場面尷尬」，並非誰的惡意，而是關心與擔心交織的結果。
葉北辰提供癌友3招調適，第1招是安心說，允許自己表達感受，不必強顏歡笑，可透過正念呼吸、寫下心情或向信任的人傾訴，讓情緒有出口；第2招是分心聽，將親友的關心與醫療決定分開，對未經證實的偏方，可溫和回應「謝謝你這麼為我費心」，將話題轉回日常互動。
第3招則是定心安，葉北辰建議，癌友可以為自己設立心理界線，事先準備回應說詞，如「謝謝你這麼關心我，我會先跟醫師討論，再決定怎麼做」；或設定可以離開話題的訊號，如暫時起身走動，讓聚會回到單純的陪伴。
癌症希望基金會提醒，圍爐美食當前，癌友記得掌握均衡飲食、少油炸、少加工食品、避免生食等原則。年節期間聚餐頻繁、作息容易打亂，癌友應依自身狀況調整進食份量與次數，避免因節慶氣氛而過度放鬆，反而造成身體負擔。
年節期間親友團聚、走春出遊不可少，但對化療期間或免疫力較低的癌友而言，需特別留意感染風險。癌症希望基金會建議，病友可依自身狀況調整活動時間與頻率，聚餐時留意飲食安全與衛生習慣，並適度採取自我保護措施，讓團圓不成為健康負擔。
癌症希望基金會表示，團聚、走春時，癌友可主動做好防護，如勤洗手、配戴口罩，避免前往過於擁擠或通風不良場所。坦然溝通、量力而為同樣非常重要，若親友出現感冒症狀，應婉拒探訪；在體力不佳時，坦然表達休息需求，不勉強參與長時間或高強度行程。（編輯：張雅淨）1150211
