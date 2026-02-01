春節垃圾丟哪？彰市2/17~2/20加開5路線清運垃圾

彰化市清潔隊規劃5條路線清運垃圾，讓市民有垃圾可丟。(資料照，記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕農曆春節期間，彰化市從2月17日大年初一到2月20日大年初四這4天停止收運垃圾，有市民擔心家裡過年期間吃剩的食物、垃圾與資源回收物無處可丟，市公所清潔隊規劃出5條主要道路垃圾清運路線清理垃圾，這4天每天從早上9點半開始收垃圾，讓市民不用擔心家裡垃圾無處丟，造成家裡產生異味或垃圾堆積等問題。

五條線路，分別是金馬路2段(建國北路至彰美路)→ 彰美路1段 → 自強南路(全)→ 辭修路(全)→ 三民路(全)→ 永安街(三民路-金馬路)→ 自強路(彰美路至安平街)；中山路1段(全)→ 中山路2段(南平街至曉陽路)→ 曉陽路(中山路至中正路)→ 中正路2段(中央路至中華路)→ 金馬路3段(全)→林森路(金馬路至平安街)→ 中華西路(金馬路至中央路)→ 中央路(全)→ 崙平南路(全)→ 崙平北路(全)→ 建和街(全)；中正路1段(全)→ 光復路(全)→ 和平路(中華路至光復路)→ 民族路(中華路至曉陽路)含年貨大街 → 中正路2段(中華路至光復路)→ 中華路(孔門路至中正路)

彰南路1段(全)→ 彰南路2段(全)→ 中山路3段(建國南路至彰南路)→ 中山路2段(建國南路至曉陽路)→ 南郭路1段(博愛街至介壽北路)→ 華山路(全)(中山路至中正路)；三福街(建國南路至永安街)→ 民生路(三民路至華山路)→ 民生南路 → 成功路(華山路至中正路)→ 陳稜路(全)→ 太平街(全)→ 永樂街(全)→ 大埔路(中興路至英士路)。

