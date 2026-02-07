春節垃圾停收3天！台南環境清潔週啟動 年前加班清運到除夕

〔記者洪瑞琴／台南報導〕配合農曆年節前家戶大掃除，台南市將2月7日至15日訂為「台南市環境清潔週」，今(7)日在安平國中舉辦誓師大會，由市長黃偉哲帶領安平區13里及社區環保志義工近300人分頭清掃環境，以乾淨市容迎接馬年新春。

黃偉哲表示，環境清潔週象徵新年腳步將近，感謝長年守護市容的清潔隊員與志工辛勞付出，讓台南能以整潔、宜居的城市樣貌，迎接返鄉遊子與春節觀光人潮。他強調，環境清潔不僅攸關市容，更是疾病防治的重要一環，近期外縣市傳出鼠疫疫情，市府已責成環保局加速配發老鼠藥至各區，加強防治作業。

黃偉哲也提醒民眾，年前除舊佈新時務必一併清除積水容器，避免病媒蚊孳生；如有大型家具清運需求，應儘早預約，以免年節前清運高峰造成不便。他也指出，部分毀損不嚴重的家具，經修繕後仍可繼續使用，是落實源頭減量的實際作法，期盼「垃圾減量、垃圾分類、減少廚餘」成為市民共同的生活習慣。

環保局長許仁澤指出，歲末家戶大掃除需求集中，除夕前一週為垃圾清運尖峰。2月16日除夕當天將加班收運垃圾，並提早4小時於傍晚6時結束，讓清潔隊員返家團圓；2月17日至19日(初一至初三)全市停收垃圾3天，請市民提前因應。2月20日(初四)恢復正常清運，重點區域白天加開班次。

環保局提醒，民眾可善用「臺南環保通」APP查詢垃圾車動態及預約大型家具清運，春節停收垃圾期間切勿隨意棄置垃圾，並落實環境清潔，共同維護乾淨宜居的台南。

