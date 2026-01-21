春節垃圾收運一次看 新北小年夜加班、初一至初三停收

（記者陳志仁／新北報導）農曆春節將至，新北市政府環保局呼籲民眾提早進行居家大掃除，並公布春節期間垃圾清運時程；環保局指出，2月15日小年夜加班收運，2月16日除夕自上午提前收運至晚間6時，2月17日至19日初一至初三停收垃圾，2月20日初四起恢復正常清運。

圖／民眾倒垃圾時的一個「微笑」或一聲「謝謝」就是給隊員最好的新年禮物。（新北市政府環保局提供）

環保局局長程大維表示，考量除夕晚間至初三停收期間，民眾仍有垃圾清運需求，已於全市設置70處定點收運站，提供民眾於指定時段倒垃圾；各定點地址與開放時間，可至「新北樂圾車」網站查詢。提醒民眾務必依規定時段，並使用專用垃圾袋交付垃圾，共同維護環境整潔。

廣告 廣告

此外，為避免亂丟垃圾影響市容，春節期間將於定點收運站架設移動式的監視器，並派員機動的巡查取締；若於非開放的時段隨意棄置垃圾，造成環境髒亂，最高可處新臺幣6,000元罰鍰，請民眾務必配合相關規定。

環保局指出，交付垃圾時應確實分為一般垃圾、廚餘及資源回收物三大類，切勿將廚餘或回收物混入專用垃圾袋；高壓噴霧瓶、瓦斯罐等危險物品，須排空後交付資源回收車，行動電源單獨回收，粉狀食品需混水後作為廚餘處理，以免發生爆炸或火災風險，各類物品處理方式詳情請至「回收物品易查通」查詢。

如有大型廢棄家具清運需求，民眾可撥打0800-010-857或各區清潔隊預約專線，並於2月6日前完成登記，若仍堪使用的家具或家電，可透過環保局「幸福小站」平台媒合給弱勢家庭；再次呼籲請勿於年節期間贈送清潔隊員禮品或紅包，一句「謝謝」與友善的微笑，就是對第一線清潔人員最溫暖的新年祝福。

更多引新聞報導

年終大掃除開跑 新北環保局攜手里長相揪拚乾淨迎新年

土城重劃區水體遭污染 新北環保局揪出兩建案重罰

