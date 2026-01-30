春節垃圾清運不打烊 台東各鄉鎮清運時間出爐

（中央社記者盧太城台東縣30日電）台東縣政府今天公告各鄉鎮市春節期間垃圾清運時間，除夕當天除蘭嶼鄉停收外，各鄉鎮加班清運，年初四 （2月20日）各鄉鎮陸續恢復垃圾清運。

台東縣長饒慶鈴今天透過新聞稿表示，春節連假長達9天，為維持全縣環境品質與民眾生活便利，清潔隊仍在除夕當天加班清運垃圾，犧牲與家人團聚的時間，默默守護家園整潔，期盼大家在迎新除舊之際，以行動支持清潔同仁，讓台東持續成為宜居、永續幸福城市。

台東縣環保局表示，春節期間各鄉鎮市垃圾清運時間規劃，2月16日除夕當天加班清運垃圾 （蘭嶼鄉停收），2月17日 （初一）至2月19日 （初三）停收3天 （部分鄉鎮仍安排出勤清運），2月20日 （初四）起陸續恢復清運（部分鄉鎮調休），詳細情形可看各鄉鎮公告。

環保局表示，年終大掃除除整理居家環境外，也請民眾一併清除屋旁防火巷雜物及積水容器，降低病媒蚊孳生風險。如有大型家具或廢棄物清運需求，切勿任意堆置於道路或公共空間，應提前聯繫所在地清潔隊預約清運，以利年前妥善安排，避免春節前垃圾量過度集中，影響清運效率。

環保局表示，有關115年春節連續假期各鄉鎮市垃圾清運時間表，同步公告於台東縣政府、台東縣環保局官網及FB粉絲專頁，民眾可上網查詢或洽各鄉鎮市公所清潔隊，邀請民眾一起配合清運規劃，用實際行動迎接乾淨、安心的新年環境。（編輯：張銘坤）1150130