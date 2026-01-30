春節垃圾清運不打烊 東縣府公布時間

臺東縣政府配合年終大掃除及春節期間垃圾清運需求， 三十日公告115年春節期間各鄉鎮市垃圾清運時間規劃（見圖），二/十六日除夕當天加班清運垃圾（蘭嶼鄉停收），二/十七(初一)至二/十九(初三)停收三天(部分鄉鎮仍安排出勤清運)，二/二十(初四)起陸續恢復清運(惟部分鄉鎮調休)，縣府呼籲鄉親配合各鄉鎮市垃圾清運時間，妥善分類再將垃圾交付垃圾車清運，攜手清淨家園迎接幸福馬年。

縣長饒慶鈴表示，春節連假長達九天，為維持全縣環境品質與民眾生活便利，清潔隊同仁仍在除夕當天加班清運垃圾，犧牲與家人團聚的時間，默默守護家園整潔，期盼大家在迎新除舊之際，以行動支持清潔同仁，讓臺東持續成為宜居、永續的幸福城市。

環保局長黃權煒說明，年終大掃除除整理居家環境外，也請民眾一併清除屋旁防火巷雜物及積水容器，降低病媒蚊孳生風險。如有大型家具或廢棄物清運需求，切勿任意堆置於道路或公共空間，應提前聯繫所在地清潔隊預約清運，以利年前妥善安排，避免春節前垃圾量過度集中，影響清運效率。

此外，廢棄行動電源、鋰電池及高壓氣瓶等危險物品，絕對不能隨意丟到一般垃圾車，遭受擠壓可能會引發爆炸、起火的情形發生，詳細回收步驟可至「臺東縣環境保護局」FB粉絲專頁查看。

環保局呼籲，有關一一五年春節連續假期各鄉鎮市垃圾清運時間表，同步公告於臺東縣政府、臺東縣環保局官網及FB粉絲專頁，民眾可上網查詢或洽各鄉鎮市公所清潔隊，邀請大家一起配合清運規劃，用實際行動迎接乾淨、安心的新年環境。