春節垃圾清運時刻表出爐 初一至初二全縣停收垃圾

（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】農曆春節即將到來，鄉親最關心的春節垃圾清運時刻表也已出爐，相關訊息公告在環保局網站(http://www.ilepb.gov.tw/)最新消息及「宜蘭垃圾車」APP訊息，鄉親可多加利用。

宜蘭縣各鄉(鎮、市)公所115年春節期間垃圾收運時程彙整如下：

●小年夜(2月15日星期日)：羅東鎮、五結鄉、員山鄉上午10點起收運垃圾(定時定點及夜間停止收運)，冬山鄉下午2點起加班收運垃圾(夜間停止收運)，其餘鄉鎮市依平常時間收運垃圾。

●除夕(2月16日星期一)：頭城鎮、蘇澳鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉8點起收運垃圾(夜間停止收運)，宜蘭市、冬山鄉9點起收運垃圾(夜間停止收運)，羅東鎮、員山鄉10點起收運垃圾(定時定點及夜間停止收運)，礁溪鄉下午加收1次，宜蘭市下午3點起加收垃圾1次。五結鄉定時定點收運時間為上午8時至下午3時。

●農曆春節初一至初二(2月17日、18日)：全縣停收垃圾

●初三(2月19日星期四)：礁溪鄉(8點起)、員山鄉(9點起)、羅東鎮及蘇澳鎮(定時定點)加班收運垃圾(夜間停止收運)。宜蘭市依平常時間加班收運。

●初四(2月20日星期五)：礁溪鄉依平常時間加班收運垃圾。羅東鎮(定時定點)加班收運垃圾(夜間停止收運)。

●初五(2月21日星期六)：頭城鎮、蘇澳鎮、壯圍鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉8點起開始收運垃圾(夜間停止收運)，員山鄉、冬山鄉9點起開始收運垃圾(夜間停止收運)。五結鄉定時定點收運時間為上午8時至下午3時。

●初六(2月22日星期日)：三星鄉、南澳鄉上午8點起收運垃圾(定時定點及夜間停止收運)，羅東鎮上午10點起收運垃圾(定時定點及夜間停止收運)，五結鄉中午12點起收運垃圾(定時定點及夜間停止收運)，其餘鄉鎮市依平常時間收運垃圾。

環保局表示，配合春節前大掃除，各公所受理巨大垃圾清運預約服務登記截止時間不一，鄉親可事先連絡當地公所清潔隊確認。另農曆春節停止收運垃圾期間，建議廚餘可先瀝乾，拿至冰箱存放以免產生臭異味，並請鄉親勿將垃圾堆置在戶外或路旁，環保局及各公所將不定時派員稽查取締，違規者依廢棄物清理法最高可處新臺幣6,000元罰鍰。也籲請鄉親配合各公所收運時間，將垃圾交付垃圾車清運。