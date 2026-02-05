春節基期墊高 1月CPI年增0.69%寫五年來新低

在去年基期高的情況下，主計總處今天(5日)公布1月消費者物價指數(CPI)年增率為0.69%，寫下近5年來新低。主計總處預估，2月CPI年增率將落在2%上下，整體物價情勢仍屬平穩。

主計總處今天(5日)公布1月消費者物價指數(CPI)年增率為0.69%，已連續9個月低於2%，並創近5年來新低。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘分析，由於去年1月適逢農曆春節，使去年同期比較基數偏高，導致今年1月漲幅相對溫和。

不過民眾較有感的17項重要民生物資平均CPI年增率為3.12%，寫下23個月來最大漲幅；其中雞蛋年增率達18.31%，為33個月來最大漲幅。外食費年增率3.08%，也連續15個月高於3%。

曹志弘分析，雞蛋因1月氣溫偏低、產蛋率下滑，價格雖有上揚，但實際漲幅仍屬溫和；外食費年增率也已連3個月縮小。他說：『(原音)所以內銷品物價如果持續平穩的話，對於廠商從原材料到中間產品的投入都會影響到，所以會使得國內的商品類的價格會比較平穩，在這個因素下對於外食費的漲幅這3個月是持續縮小，但還是大於3%，未來當然有機會慢慢可能會低於3%。』

值得關注的是，1月進口物價指數以美元計價的年增率，結束連38個月下跌，轉為上漲0.4%。曹志弘說明，近半年全球景氣由疲弱轉趨平穩，需求逐步回溫，加上部分原物料供給收斂，帶動價格回穩；同時貿易量持續上修、關稅政策逐步底定，也對價格形成支撐。

展望2月，曹志弘表示，受農曆春節落點影響，2月CPI漲幅勢必高於1月，實務上通常會將1、2月合併觀察，以排除春節效應干擾。依歷史趨勢推估，1、2月平均CPI年增率，約落在1.3%至1.4%之間。