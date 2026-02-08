春節塞車嘸免驚！ 新北警空拍機無死角掌握

〔記者徐聖倫／新北報導〕空拍機來也！農曆春節將近，新北市警局提前準備一系列交通疏導勤務，今年特別加入「空拍機」，從空中巡查即時掌握壅塞熱點，大幅提升警方應變效率。新北市警局交通大隊表示，民眾可善用官方即時資訊，有效避免塞車。

警方表示，農曆初一至初五期間，新北市觀光景點、廟宇、休閒遊憩據點等主要道路，預期將出現大量車潮，警方將整合路口 CCTV、即時交通資訊系統、Google Maps 及跨機關 LINE 群組，即時掌握交通狀況，並於易壅塞及關鍵節點機動運用空拍機執行高空巡查，即時回傳路況影像，快速掌握車流走向、壅塞熱點及事故位置，補足地面警力視角限制，作為指揮中心即時調度警力、啟動分流疏導與事故排除的重要決策依據，大幅提升春節交通應變效能。

今日起至除夕當日，警方預計出現年貨採買車潮，已提前與各大型賣場業者完成協調，落實停車場滿場機制，並加強周邊交通整理與管制措施；針對違規停車、占用道路影響車流等行為，將加強勸導、驅離與取締。

新北市警局與交通局交控中心、高速公路局保持即時聯繫，彈性調整號誌時制、匝道儀控、號誌連鎖策略，並透過CMS可變資訊看板、iPolice 推播及警察廣播電台，即時發布路況與改道路線資訊；遇有交通壅塞或事故發生，即啟動「快速到位」機制，結合科技監控及跨機關能量，加速現場排除，降低交通衝擊。

新北市交大呼籲，民眾出門前可多加利用即時交通資訊平台，行車時配合現場員警指揮與交通管制措施，共同維護春節連假期間交通安全與道路順暢。

