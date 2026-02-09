春節壓力爆表！年輕人頭痛到炸 醫籲留意這些警訊
春節連假看似輕鬆，卻讓不少民眾感到「壓力爆表」。天主教耕莘醫院神經內科醫師李麗華指出，除了長輩常見的慢性病與神經系統問題外，近年門診也觀察到，愈來愈多年輕族群在春節期間出現「壓力性頭痛」或偏頭痛發作，與心理壓力及作息紊亂密切相關。
李麗華表示，現代年輕人平時工作壓力已大，春節返鄉後，面對親友頻繁關心婚姻、工作與未來規劃，加上連日熬夜、滑手機、作息失衡，容易逐漸出現頭部緊繃、悶痛的不適感。疼痛常從後腦延伸至太陽穴，部分患者甚至合併噁心、對光線敏感等症狀，嚴重影響休息與情緒，最後不得不就醫。
李麗華指出，「壓力性頭痛」常表現為雙側或整圈頭部緊箍般的不適感，與情緒緊張、焦慮及睡眠不足有關；若進一步合併單側搏動性疼痛、畏光、噪音，噁心，想吐，則可能已演變為偏頭痛。春節期間常見的誘發因素，還包括熬夜、飲食不規律，以及咖啡因或酒精，起司攝取增加，或長時間使用3C產品。如果頭痛常常反覆發作，只吃止痛藥可能治標不治本，建議由醫師評估是否需要使用預防性藥物，才能真正減少頭痛發生。
除了年輕族群，春節期間也是長輩神經系統疾病惡化的高風險時期。李麗華提醒，若頭痛出現「警訊症狀」，應提高警覺並及早就醫評估。臨床上可透過 SNOOP 5原則協助辨識危險性頭痛，包括：合併發燒、體重減輕或癌症等全身性症狀（S）嘴角歪斜、出現肢體無力、說話不清等神經學異常（N）、突發如雷擊般的劇烈頭痛（O）、50歲後新出現或頭痛型態改變（O），以及頭痛逐漸惡化、與姿勢改變或用力有關，或發生於懷孕及免疫功能低下情況下（P）。
李麗華呼籲，春節期間應適度調整心態，避免過度承受心理壓力，維持規律作息與充足睡眠，3C產品使用與飲酒應節制。若頭痛反覆發作、影響生活或疼痛型態改變，建議及早就醫評估，才能真正放鬆身心、安心過年。
脂肪肝、肝指數異常現已成為不少民眾的困擾，功能醫學臨床觀察指出，許多患者在發現脂肪肝或長期感到疲勞時，第一時間往往詢問是否需要服用保肝藥物或補充保健品，但醫師更關注的，其實是日常飲食內容，「大花椰菜、青花椰苗」就被點名是解毒的天然食材。
「怎麼刷再多次牙，口臭問題還是揮之不去？」35歲的陳小姐從事業務工作，近半年來總覺得喉嚨卡卡的，明明認真刷牙漱口，嘴裡卻還是有難聞的氣味。她原以為是牙周病作怪，看了好幾次牙醫都沒改善，後來在朋友建議下到耳鼻喉科檢查，才發現原來是扁桃腺結石在作祟。 什麼是「扁桃腺結石」? 台安醫院耳鼻喉科袁聖博醫師指出，扁桃腺表面佈滿許多稱為「隱窩」的小凹洞，當食物殘渣、口水分泌物、死亡細胞和口腔細菌聚集在這些隱窩中，逐漸鈣化堆積後就會形成結石。這些結石通常呈現淡黃色或米白色的顆粒狀，大小從米粒到豌豆都有可能。扁桃腺結石主要由細菌屍體和食物殘渣等有機物混合少量鈣鹽組成，質地相對較軟，袁聖博醫師表示，其中的厭氧菌會產生硫化物，帶來類似臭豆腐的腐敗氣味，這就是患者常出現難以消除口臭的主因。扁桃腺結石好發於20歲至70歲的成年人，兒童較為少見。 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭 預防這樣做 扁桃腺結石最常見的症狀就是口臭，即使努力刷牙漱口也無法改善。袁聖博醫師說明，患者經常感覺喉嚨有東西卡住、吞嚥時不順暢，有時會出現喉嚨疼痛、味覺異常等症狀，甚至在咳嗽或打噴嚏時突然吐出帶有強烈臭味的小顆粒。小型結石可能在咳嗽或
很多人愛吃酸酸甜甜的仙楂丸，解膩消食，讓人一口接一口把它當成解饞小零食。當心了！腎臟科醫師江守山日前在臉書分享，一名男病患長期為高血壓所苦，目前正洗腎的他突然血壓飆破200毫米汞柱，仔細詢問之下，才知
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
蔬果有益健康，但台灣水果甜度較高會否導致血糖飆升？醫師王介立表示，首先，台灣本土研究發現，若台灣人攝取水果量不足，第二型糖尿病的風險會上升。另外，目前的臨床實證尚未支持「台灣水果會導致糖尿病風險上升」，這一說法，因此，「可以放心」吃台灣水果。
間歇性斷食近年被許多人視為排毒養生的方法，但營養醫學醫師劉博仁指出，對代謝指數正常的健康族群而言，做到不吃零食、拒絕宵夜、三餐營養均衡，就已經是最基本且有效的養生之道，並非所有人都需要執行168斷食。
連假後膽固醇飆高？營養師曝：恐是澱粉吃太多害的 「2週黃金期」這樣吃最快降
連假前後回診的病人往往不敢面對健檢報告上的數字，不只是體重還有膽固醇也容易跟著見紅。假期後兩周內是黃金降膽固醇期，趁著脂肪還沒定居，改善飲食幫助代謝。膽固醇過高怎麼辦？有哪些降膽固醇食物？ 膽固醇過高原因不只太油 膽固醇過高先做這2點 營養師李婉萍說明，臨床上容易膽固醇過高的族群，像是美食家（譬如喜歡吃米其林星級的餐廳）每道菜量都少少的但油脂含量都很高（鵝肝、牛排、起司料理等）；再來是必須要應酬大魚大肉的桌菜還配啤酒；最後則是喜歡吃甜點飲料，放鬆會去夜市，甚至以小吃當作正餐的上班族（水煎包、煎餃、蔥油餅、餛飩麵、滷肉飯等）這些絞肉類料理其實都是膽固醇過高的原因。降低膽固醇的飲食原則為：必須以低脂的優質蛋白質為優先，並減少精緻澱粉的比例。很多人不知道低密度膽固醇（壞膽固醇）過高也來自澱粉攝取過多，因為分子小容易被吸收，運動量少就會被轉換成脂肪堆積。 1、早餐點心澱粉量減半，以高纖澱粉取代精緻澱粉最好的做法是早餐先不吃澱粉，很難做到者可換成全麥麵包饅頭、蒸烤地瓜、馬鈴薯、燕麥片（含β-葡聚醣能幫助降低膽固醇）。 2、動物性：植物性蛋白質1：2即使不吃海鮮、蛋黃、五花肉，想降低膽固醇卻還是都
台北榮總遺傳優生科主任張家銘今（7）日透過臉書粉專發文表示，從最新分子醫學觀點角度來看，人體老化不是所有器官同時走下坡，多數時候，老化不是全面崩壞，而是從幾個關鍵地方先出現亂流。張醫師引述2026年發表於國際期刊《Cells》的重要綜論指出，研究團隊提出「由局部到...
行政院前發言人陳宗彥日前餐敘結束後發生腦溢血，緊急被送往馬偕醫院救治，傳出疑似動脈瘤破裂，止血後必須開顱減壓，不過人一直沒醒，昏迷指數只剩3分，情況非常不樂觀。醫師提醒，約百分之40的患者在動脈瘤破裂前一週會出現「此生從未經歷過如此嚴重之爆炸性頭痛」，有時也會伴隨頸部僵硬疼痛，如有警覺即早就醫檢查，可以挽救大出血之不幸。
近來天冷，心梗猝死的事件頻傳，其中許多人外型顯瘦，讓大家疑惑為何還會猝死。醫師黃軒表示，醫學上有個名詞「TOFI」即俗稱的「隱匿性肥胖」。很多瘦子之所以瘦，是因肌肉量極低，但內臟脂肪極厚，當脂肪堆積在心臟、肝臟周圍時，會誘發嚴重的慢性發炎。他表示，外型偏瘦者若曾莫名其妙暈倒過、家族中有50歲以下突然猝死的親戚、常會心悸／胸悶的人，就應儘速就診心臟內科。
生活中心／綜合報導尾牙季到了，不少公司、朋友聚餐一場接一場，餐桌上少不了喝酒助興，但也常看到有人才喝幾口，臉、脖子甚至全身立刻通紅。多數人以為只是酒量差，但其實這與「酒精不耐症」體質有關。國內研究指出，台灣約有47%人口帶有相關基因，比例居全球之冠，而這不只是攸關喝酒不舒服，還可能和腦中風提早報到有關。
醫起看／腹痛就醫驚見「腸全壞」隔天身亡 醫無奈嘆：每天像走鋼索
蔬果有益健康，但有些人擔心吃太多水果會危害健康。醫師王介立表示，根據官方調查，絕大多數性別、年齡層的台灣人，攝取水果的份數都未達標準，因此，結論是「根本沒有」吃太多這個問題。「因此，當我說出『要多吃水果』這句話時，我完全不覺得我是在做壞事。」
【緯來新聞網】脂肪肝俗稱「肝包油」，台灣盛行率大約33.3，一般民眾若健檢亮紅燈，下意識都是詢問要吃
行政院前發言人陳宗彥3日與友人聚餐時破戒喝酒，返回飯店後頭痛欲裂，送抵馬偕醫院時已昏迷，經診斷為顱底動脈瘤破裂導致腦溢血。腦動脈瘤破裂死亡率達三分之一，但四成患者在破裂前一周會出現爆炸性頭痛。
咖啡成分與比例的差異，會對健康產生截然不同的影響。營養師楊斯涵表示，並非所有人都適合用相同方式飲用咖啡，依據個人身體狀況選擇適合的咖啡種類，才能喝得健康又安心。
青花菜是十字花科抗癌之王，其中的關鍵成分是蘿蔔硫素。不過，功能醫學營養師呂美寶指出，還沒有成熟的青花椰苗營養價值更勝一籌，蘿蔔硫素含量竟比青花菜高出數十倍。蘿蔔硫素能抗發炎、護肝並提升代謝，透過咀嚼更
醫病關係日益緊張，尤其第一線的急診科醫師感受特別深刻。一位急診醫師表示，最近看診的感覺就像在「走鋼索」，不知甚麼時候會出事！他以近日接獲的一位患者為例，因肚痛冒冷汗到急診就醫，短短2小時血壓驟降，緊急剖腹發現整個腸子都已壞死，患者隔天不治。急診醫坦言，很怕家屬提告，但很多恐怖的疾病如心肌炎、腦部靜脈血栓，都無法第一時間發現，但後果經常都要醫師背責任，實在令人膽戰心驚。
32歲的小陳研究所畢業半年，正準備在職場大展身手，卻突然感到極度疲倦、噁心嘔吐而送急診。檢查後發現長期未控制的高血壓已讓腎功能嚴重受損，必須立即洗腎，他自己也不太能接受的認為「以為洗腎是老人病，沒想到會發生在我身上」。重新檢視自己的生活習慣才發現，很多都是慢性腎臟病的高風險因子。
美國紐約一對夫婦近日迎來極為罕見的自然五胞胎，成為當地歷史上第二例五胞胎出生案例。醫療團隊指出，五胞胎妊娠屬於高度罕見且高風險的情況，全球發生機率極低。