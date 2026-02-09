春節壓力爆表！年輕人頭痛到炸 醫籲留意這些警訊

春節連假看似放鬆，卻讓不少民眾壓力爆表，神經內科門診發現，年輕族群「壓力性頭痛」與偏頭痛就診人數明顯增加。壓力示意圖。耕莘醫院提供



春節連假看似輕鬆，卻讓不少民眾感到「壓力爆表」。天主教耕莘醫院神經內科醫師李麗華指出，除了長輩常見的慢性病與神經系統問題外，近年門診也觀察到，愈來愈多年輕族群在春節期間出現「壓力性頭痛」或偏頭痛發作，與心理壓力及作息紊亂密切相關。

李麗華表示，現代年輕人平時工作壓力已大，春節返鄉後，面對親友頻繁關心婚姻、工作與未來規劃，加上連日熬夜、滑手機、作息失衡，容易逐漸出現頭部緊繃、悶痛的不適感。疼痛常從後腦延伸至太陽穴，部分患者甚至合併噁心、對光線敏感等症狀，嚴重影響休息與情緒，最後不得不就醫。

廣告 廣告

李麗華指出，「壓力性頭痛」常表現為雙側或整圈頭部緊箍般的不適感，與情緒緊張、焦慮及睡眠不足有關；若進一步合併單側搏動性疼痛、畏光、噪音，噁心，想吐，則可能已演變為偏頭痛。春節期間常見的誘發因素，還包括熬夜、飲食不規律，以及咖啡因或酒精，起司攝取增加，或長時間使用3C產品。如果頭痛常常反覆發作，只吃止痛藥可能治標不治本，建議由醫師評估是否需要使用預防性藥物，才能真正減少頭痛發生。

除了年輕族群，春節期間也是長輩神經系統疾病惡化的高風險時期。李麗華提醒，若頭痛出現「警訊症狀」，應提高警覺並及早就醫評估。臨床上可透過 SNOOP 5原則協助辨識危險性頭痛，包括：合併發燒、體重減輕或癌症等全身性症狀（S）嘴角歪斜、出現肢體無力、說話不清等神經學異常（N）、突發如雷擊般的劇烈頭痛（O）、50歲後新出現或頭痛型態改變（O），以及頭痛逐漸惡化、與姿勢改變或用力有關，或發生於懷孕及免疫功能低下情況下（P）。

李麗華呼籲，春節期間應適度調整心態，避免過度承受心理壓力，維持規律作息與充足睡眠，3C產品使用與飲酒應節制。若頭痛反覆發作、影響生活或疼痛型態改變，建議及早就醫評估，才能真正放鬆身心、安心過年。

更多太報報導

輝達連5摔、台積電ADR逆勢揚! 台指期續跌百點下看31760、封關前壓力大