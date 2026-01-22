春節外離島疏運C-130待命 國防部：國軍醫院急診及住院照常服務

照片來源：截圖自「楊曜Yangyao」臉書

針對115年春節期間，「外離島軍民運輸作業規劃」及「國軍醫院醫療服務」，國防部今（22）日表示，今年度配合交通部春節疏運期程，已規劃自2月13日至23日止，空軍預備2架C-130型機待命支援疏運作業，並維持各國軍醫院急診與住院服務。

國防部表示，依據「國軍支援外離島軍民緊急疏運實施計畫」，當外、離島地區天候不佳、主要節日或其他不可抗力等因素，造成大量民眾滯留，交通部優先協調民營業者檢派加班機（船）疏運；如運量仍不足，再向國防部提出緊急疏運申請，國防部會在不影響戰備演訓任務下，檢討適切兵力支援執行外離島地區疏運任務，協助官兵及民眾返鄉過節。

國防部回顧，自民國112至114年計派遣C-130型機114架次，分別協助金門、馬祖及澎湖往返台北及高雄等地滯留旅客疏運作業，總計載運旅客及官兵計7844人次。國防部將持續秉持安全、積極、效率與服務的精神，於外、離島地區有緊急疏運需求時，以最短的時間派遣空軍C-130型機協助運輸，期協助民眾及官兵返鄉或返回工作崗位。

另外，針對春節期間「國軍醫院醫療服務」部分，軍醫局醫務計畫處處長吳育全上校說明，為提供國人、國軍官兵及眷屬醫療服務，115年春節期間，各國軍醫院維持正常急診及住院服務。

國防部進一步說明，春節連續假期2月16日（除夕）三總等四家醫院開設上、下午特別門診，高雄開設下午、晚上特別門診，岡山、中清開設上午特別門診；2月17日至19日（農曆初一至初三）三總等12至13家醫院開設特別門診；2月20、21日（農曆初四、初五）多數醫院恢復正常開診。

國防部表示，國軍醫院開診資訊均公告於國防部軍醫局網頁及各國軍醫院網頁，民眾、國軍官兵及眷屬可上網查詢，也可電洽瞭解相關資訊，各國軍醫院均會竭誠說明與服務。

