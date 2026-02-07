春節大吃大喝 醫提醒護牙3原則

牙醫師提醒，過年期間應遵守「不熬夜、慢食、不連續進食」3大原則，每餐後維持規律清潔，保護牙齒健康。（鄭郁蓁攝）

春節連假將至，過節想大吃美食，也別忽略牙齒健康！牙醫師指出，放假作息不正常、免疫力下降，可能導致牙齦發炎腫脹，民眾零嘴點心不離手，常見急性牙疼、蛀牙問題，若吃到堅硬、碎骨食物，甚至可能牙裂。呼籲遵守「不熬夜、慢食、不連續進食」3大原則，並維持規律清潔，保護牙齒健康。

從心美學診所齒顎矯正專科醫師陳育德說明，許多人連假作息不正常，導致免疫力下降，容易引發牙齦發炎與腫脹，尤其有牙周病、根管治療未完成的民眾更是高危險群。若口腔嚴重不適，也切勿隱忍，曾有患者牙齦發炎硬撐5天，最後惡化成蜂窩性組織炎。

陳育德分享，過去在急診曾收治一名4歲男童，半夜啃雞翅咬斷牙齒，碎骨差點嗆入氣管。過年期間難免會接觸質地硬（如瓜子、開心果）、韌性強（如肉乾、牛軋糖）、帶有碎骨（如豬腳、魚刺）的食物，應掌握「慢食」原則，細嚼慢嚥，避免牙裂狀況。

決世數位美學診所齒顎矯正專科醫師林子玉提醒，過年期間也應「避免一直吃」，長時間進食、喝含糖飲料，會讓牙齒一直「泡在酸水裡」，提高蛀牙風險。建議設定進食時段，以無糖飲取代含糖飲，每次進食完以清水或漱口水漱口，維持口腔酸鹼平衡，能搭配刷牙或牙線更好。

此外，牙齒矯正族群越來越多，對於「傳統鋼牙矯正」患者，大量進食較硬食物，可能造成附件脫落或矯正線滑動戳肉，建議年前回診，請醫師將鋼線「綁死」防止滑動，領取軟蠟、止痛藥、口內膏等應急物資；「隱形牙套」患者，由於連假聚餐多，若配戴時數不足，可自主增加每副牙套配戴天數。

陳育德呼籲，民眾應盡量遵守「不熬夜，維持免疫力」、「慢食，避免牙痛或牙裂」、「不連續進食且餐後確實清潔，避免蛀牙」等原則，健康度過9天春節長假。